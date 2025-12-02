"Es mi terapia personal": Diego Torres reveló un cambio radical en su vida Luego del lanzamiento de su nuevo álbum Mi Norte y Mi Sur, el cantante compartió la filosofía para su vida y para su próxima gira en Argentina y España. + Seguir en







El intérprete contó cómo hace para mantenerse activo y vital más allá de la edad.

El cantante Diego Torres llegó a sus 54 años con una armonía en cuerpo y espíritu, en coincidencia con el lanzamiento de su nuevo disco Mi Norte & Mi Sur. "Es mi terapia personal".

El intérprete de Color esperanza habló de uno de los pilares que lo llevó a mantener este estado de bienestar, entre su vida personal y su carrera: "El deporte es parte fundamental de mi vida siempre. En cada maleta que preparo, nunca falta mi kit para correr. Es algo que puedo hacer, no importa dónde esté. Mi lema es, 'hay que salir', porque además sé lo renovado y lo bien que me siento luego. Es parte de mi terapia personal".

El hijo de la reconocida Lolita Torres aseguró en una entrevista en la revista Men's Health que se cuida para poder darse los gustos que quiere: "Es un privilegio poder vivir de lo que amo, y sentirme tan activo y con tanta energía".

"Siempre intento que el público reciba lo mejor de mí, es muy importante y un gran compromiso saber que alguien compró una entrada para verte, así que trabajo con todo el equipo para que reciban lo mejor", resaltó el artista.