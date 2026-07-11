Tomás Cataldi publicó un nuevo video después de la enorme repercusión que generó su testimonio, agradeció el apoyo recibido y aclaró cuál es la situación de su hermana de 7 años.

Luego de que su denuncia contra su madre, la influencer Geraldine Mayer, se viralizara en X, TikTok e Instagram, Tomás Cataldi volvió a expresarse en las redes sociales. El joven de 20 años agradeció la enorme cantidad de mensajes que recibió y admitió que nunca imaginó el alcance que tendría su historia.

"Me estaba escribiendo media Argentina por el video que se viralizó, todos los videos son virales en todos lados, y estoy sumamente agradecido. Es algo que nunca creí que me iba a pasar", aseguró. Además, explicó que responderá de a poco a quienes lo contactaron porque la situación lo sobrepasó por completo.

En el mismo video, Cataldi explicó qué lo impulsó a hacer pública su experiencia y reveló que durante mucho tiempo creyó que las situaciones que vivía dentro de su casa eran normales. "Quería demostrar mi vida, mis experiencias, todo lo que fui pasando a lo largo de toda mi vida", expresó.

Uno de los temas que más inquietud despertó entre quienes siguieron su historia fue la situación de Suri, su hermana de 7 años. Al respecto, aclaró que la niña continúa viviendo con sus padres y contó que él ya no mantiene ningún tipo de contacto con ellos desde hace un tiempo.

"La última vez que contacté a mi hermana fue la semana pasada y la vi bien, la vi feliz. La verdad que no sé si está al tanto de todo esto, pero todo esto yo lo decidí hacer por mi cuenta para contar mi experiencia", sostuvo. También aseguró que espera que su testimonio le permita a la menor tener "un camino mucho más fácil de hogar".

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Más adelante, el joven recordó cómo era la dinámica detrás de las publicaciones familiares que Geraldine Mayer compartía en las redes sociales. Según relató, muchas de las imágenes que transmitían felicidad escondían momentos de tensión y exigencias para conseguir la fotografía que su madre pretendía mostrar.

"Me hacía cosquillas a propósito para que yo sonriera y me riera. Si no salía bien, si no salía esa sonrisa perfecta que ella pintaba en las redes sociales, te gritaba, se frustraba y te culpaba", afirmó. Además, aseguró que la misma situación se repetía con Suri, a quien le pedían repetir fotos y videos hasta obtener el resultado deseado.

Para cerrar, Cataldi insistió en que decidió contar su historia para visibilizar una realidad que, según afirmó, muchas personas atraviesan en silencio. "Ya estaba cansado, quería estar feliz", expresó, antes de remarcar que tanto él como su hermana "no tienen la culpa" y volver a agradecer el respaldo recibido tras la difusión de su testimonio.

Quién es Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo por maltrato psicológico

Geraldine Mayer es una reconocida influencer de moda que quedó expuesta por su hijo en redes, tras contar que fue víctima del maltrato de su progenitora durante años.

La creadora de contenido de moda quedó en el ojo de la tormenta luego de que Tomás Cataldi rompió el silencio y contó en un video que fue víctima de violencia psicológica y física de parte de su madre.

Ante el repudio mediático, la famosa, que vive en Miami con su esposo y su hija menor, decidió cerrar sus cuentas oficiales. Según reveló Pilar Smith en LAM, negó todas las acusaciones, aseguró que está "destrozada" y adelantó que más adelante dará su versión.

Mientras en el ámbito digital mostraba una vida "perfecta", parece que la realidad de la Licenciada en Comercio Internacional, que se presentaba también como productora de moda, influencer de lifestyle y se autocalificaba como "Mamá por dos", no era tan color de rosa.