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12 de julio de 2026 Inicio

Ni la "mufa" pudo con la Scaloneta: Speed se puso la de Argentina para traer mala suerte y terminó huyendo del estadio

El famoso streamer anti-Messi asistió al encuentro en Kansas para hacer perder al equipo que dirige Lionel Scaloni frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, pero abandonó el estadio entre abucheos y burlas con el tercer gol.

Por
Speed

Speed, abatido por el triunfo de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Captura
La pelea entre argentinos e ingleses durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega.
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Desde el comienzo del certamen, Speed, cuyo nombre real es Darren Watkins Jr., fue señalado por los usuarios en redes sociales como un portador de mala suerte. La teoría cobró fuerza tras ver cómo caían eliminadas selecciones como Cabo Verde y Egipto justo cuando él se calzaba sus camisetas. Consciente de su fama, el influencer decidió jugar con fuego y se presentó en el estadio con la celeste y blanca, portando irónicamente el número 7 en la espalda en honor a su ídolo portugués.

Mundial 2026: Speed quiso mufar a la Selección argentina ante Suiza y se terminó yendo del estadio

"Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!", arengó con sarcasmo en su transmisión en vivo antes del pitazo inicial. Sin embargo, el plan comenzó a desmoronarse rápido. A los 10 minutos, Alexis Mac Allister abrió el marcador y Speed solo pudo atinar a un aplauso escueto y cargado de ironía, mientras las tribunas estallaban en felicidad.

A pesar de que el empate suizo a los 32 minutos del segundo tiempo le devolvió una sonrisa actuada, el tiempo suplementario lo liquidó. El golazo de Julián Álvarez lo hizo "perder la cordura", llevándolo a golpearse la cabeza y llorar frente a su cámara. Finalmente, el tanto de Lautaro Martínez que selló el 3-1 definitivo le dio el golpe final también al streamer.

Visiblemente fastidiado y masticando bronca, el autoproclamado "anti-Messi" decidió abandonar el estadio antes del final. "Estoy tan feliz que voy a dejar el estadio", repitió irónicamente mientras caminaba hacia la salida rodeado por sus guardaespaldas, escoltado por las burlas de los hinchas argentinos que le recordaban el resultado.

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