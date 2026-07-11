Quién es Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo por maltrato psicológico La mujer, que vive en Miami, quedó expuesta y aclaró que más adelante "dará su versión". Agregar C5N en









La influencer vive en Miami.

Geraldine Mayer es una reconocida influencer de moda que quedó expuesta por su hijo en redes, tras contar que fue víctima del maltrato de su progenitora durante años.

La creadora de contenido de moda, quedó en el ojo de la tormenta, luego que Tomás Cataldi, rompió el silecio y contó en un video que fue víctima de violencia psicológica y física de parte de su madre.

Ante el repudio mediático, la famosa que vive en Miami con su esposo y su hija menor decidió cerrar sus cuentas oficiales. Según reveló Pilar Smith en LAM, negó todas las acusaciones, aseguró que está "destrozada" y adelantó que más adelante dará su versión.

Mientras en el ámbito digital mostraba una vida "perfecta", la Licenciada en Comercio Internacional, que se presetanba también com productora de moda, influencer de lifestyle y se autocalificaba como "Mamá por dos", su vida no era tan color de rosa.

Tomás Cataldi, hijo de la influencer Geraldine Mayer, la denunció públicamente por presunto maltrato psicológico durante su infancia y adolescencia: hasta el momento, Mayer no respondió a las acusaciones. pic.twitter.com/eepCsArwCL — MDZ Online (@mdzol) July 11, 2026 Según Tomás, que decidió armar las valijas y volverse a Argentina, su madre es una persona "narcisista, manipuladora y maltratadora". El joven dio su versión sobre Mayer y fue contundente: "En redes publicaba fotos aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa".