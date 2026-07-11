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Quién es Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo por maltrato psicológico

La mujer, que vive en Miami, quedó expuesta y aclaró que más adelante "dará su versión".

La influencer vive en Miami.

La influencer vive en Miami.

Geraldine Mayer es una reconocida influencer de moda que quedó expuesta por su hijo en redes, tras contar que fue víctima del maltrato de su progenitora durante años.

Los archivos de inteligencia desclasificados confirmaron que la artista integraba las listas negras de la dictadura.
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La creadora de contenido de moda, quedó en el ojo de la tormenta, luego que Tomás Cataldi, rompió el silecio y contó en un video que fue víctima de violencia psicológica y física de parte de su madre.

Ante el repudio mediático, la famosa que vive en Miami con su esposo y su hija menor decidió cerrar sus cuentas oficiales. Según reveló Pilar Smith en LAM, negó todas las acusaciones, aseguró que está "destrozada" y adelantó que más adelante dará su versión.

Mientras en el ámbito digital mostraba una vida "perfecta", la Licenciada en Comercio Internacional, que se presetanba también com productora de moda, influencer de lifestyle y se autocalificaba como "Mamá por dos", su vida no era tan color de rosa.

Según Tomás, que decidió armar las valijas y volverse a Argentina, su madre es una persona "narcisista, manipuladora y maltratadora". El joven dio su versión sobre Mayer y fue contundente: "En redes publicaba fotos aparentando tener una familia perfecta, pero en mi casa me gritaba, me humillaba y me hacía sentir que todo era mi culpa".

Las graves acusaciones del joven hacia su madre

El escándalo con Geraldine Mayer y su hijo, Tomás Cataldi, surgió después que el joven denunció en un video con chats los maltratos que recibía de su propia madre, tanto que llegó a querer atentar contra su propia vida. El joven mostró capturas de conversaciones y algunas marcas de golpes, asegurando que su madre lo trataba "como basura" mientras vivía obsesionada con el celular y la aprobación en redes.

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