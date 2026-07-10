La Unión Europea le exigió a Meta modificar el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook En caso de no hacerlo, la empresa será sancionada con una millonaria multa. La acusan de ignorar las recomendaciones de los expertos sobre el uso compulsivo de las plataformas, principalmente en los jóvenes. Por Agregar C5N en









La Unión Europea volvió a poner en la mita a Meta. Pexels

La Unión Europea volvió a poner en la mira a Facebook e Instagram, acusando a Meta de implementar de forma deliberada "diseños adictivos" que fomentan un uso compulsivo de las plataformas, generando riesgos severos para la salud física y mental de millones de personas.

La acusación formal arremete contra el core del modelo de las redes: sus sistemas de recomendación altamente personalizados. Bruselas denuncia que estos algoritmos analizan minuciosamente el comportamiento de las personas para retenerlas el mayor tiempo posible.

Entre las tácticas señaladas por los reguladores destacan el scroll infinito, que actualiza contenidos de forma perpetua para eliminar los puntos de salida naturales del usuario, y la reproducción automática e ininterrumpida de vídeos y audios.

El uso compulsivo de las plataformas, un problema que crece. Pexels Los menores, el principal punto de disputa contra Meta La principal preocupación de las autoridades europeas radica en la desprotección de los menores de edad. Según el pliego de cargos de la Comisión, los sistemas de control parental actuales de Meta son deficientes y exigen conocimientos técnicos avanzados que muchos padres no poseen.

Asimismo, el informe acusa a la tecnológica de ignorar de manera sistemática las recomendaciones científicas sobre el impacto del uso nocturno de las redes sociales en el descanso y desarrollo de los jóvenes.