10 de julio de 2026 Inicio
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La Unión Europea le exigió a Meta modificar el "diseño adictivo" de Instagram y Facebook

En caso de no hacerlo, la empresa será sancionada con una millonaria multa. La acusan de ignorar las recomendaciones de los expertos sobre el uso compulsivo de las plataformas, principalmente en los jóvenes.

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La Unión Europea volvió a poner en la mita a Meta.

La Unión Europea volvió a poner en la mita a Meta.

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La Unión Europea volvió a poner en la mira a Facebook e Instagram, acusando a Meta de implementar de forma deliberada "diseños adictivos" que fomentan un uso compulsivo de las plataformas, generando riesgos severos para la salud física y mental de millones de personas.

Su comunidad de millones de seguidores expresó su dolor en redes sociales tras conocerse la noticia.
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La acusación formal arremete contra el core del modelo de las redes: sus sistemas de recomendación altamente personalizados. Bruselas denuncia que estos algoritmos analizan minuciosamente el comportamiento de las personas para retenerlas el mayor tiempo posible.

Entre las tácticas señaladas por los reguladores destacan el scroll infinito, que actualiza contenidos de forma perpetua para eliminar los puntos de salida naturales del usuario, y la reproducción automática e ininterrumpida de vídeos y audios.

El uso compulsivo de las plataformas, un problema que crece.

El uso compulsivo de las plataformas, un problema que crece.

Los menores, el principal punto de disputa contra Meta

La principal preocupación de las autoridades europeas radica en la desprotección de los menores de edad. Según el pliego de cargos de la Comisión, los sistemas de control parental actuales de Meta son deficientes y exigen conocimientos técnicos avanzados que muchos padres no poseen.

Asimismo, el informe acusa a la tecnológica de ignorar de manera sistemática las recomendaciones científicas sobre el impacto del uso nocturno de las redes sociales en el descanso y desarrollo de los jóvenes.

Este comportamiento vulneraría de forma directa la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea, el estricto marco normativo que busca poner orden en el ecosistema Big Tech.

Al tratarse de unas conclusiones preliminares, Meta dispone de una oportunidad para modificar el diseño de sus interfaces y mitigar los riesgos detectados si desea evitar una sanción histórica estimada en millones de dólares.

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