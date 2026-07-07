Video: la reacción del youtuber Speed ante el triunfo de Argentina en el Mundial 2026

Speed no salió de su asombro ante la contundente victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. El fanático de Cristiano Ronaldo y detractor de Lionel Messi vivió cada instancia en que la Selección argentina jugó y se vistió con la camiseta del equipo contrario.
El video del youtuber en el encuentro que ganó el seleccionado argentino que dirije Lionel Scaloni ante Egipto 3-2, en el Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, fue tendencia en redes.
Darren Jason Watkins Júnior, tal es el nombre real del hombre, quedó en el centro de las críticas, más que nunca, ya que no pudo ocultar la sorpresa ante el resultado contundente de la Scaloneta. Con las manos en alto y una sonrisa dibujada no pudo ocultar su desconcierto.
Las críticas a Speed ante la victoria de la Selección argentina
Los usuarios de X se burlaron de la actitud bochornosa de Speed con comentarios como: "Lo que sea que este ridículo tipo pida para ponerse la camiseta de Colombia o Suiza en los cuartos de final, deberíamos hacer una colecta y pagarle".
otros fueron más allá y lo tomaron como algo sumamente personal: "Puto triste y patético Nada más que un gilipollas inútil de las redes sociales que no sabe una mierda sobre fútbol, necesita volver a jugar con su Xbox y pajearse frente a los pósters de su Ronaldo en su habitación".