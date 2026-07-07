Video: la reacción del youtuber Speed ante el triunfo de Argentina en el Mundial 2026 El streamer que se burló en todo el partio de la Selección argentina fue el blanco de las bromas ante el contundente partido que ganó la Selección argentina 3-2 a su rival. Por Agregar C5N en









Speed no lo pudo creer y volvió a ser tendencia en redes. Redes sociales

Speed no salió de su asombro ante la contundente victoria de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. El fanático de Cristiano Ronaldo y detractor de Lionel Messi vivió cada instancia en que la Selección argentina jugó y se vistió con la camiseta del equipo contrario.

El video del youtuber en el encuentro que ganó el seleccionado argentino que dirije Lionel Scaloni ante Egipto 3-2, en el Stadium de Atlanta, en Estados Unidos, fue tendencia en redes.

Darren Jason Watkins Júnior, tal es el nombre real del hombre, quedó en el centro de las críticas, más que nunca, ya que no pudo ocultar la sorpresa ante el resultado contundente de la Scaloneta. Con las manos en alto y una sonrisa dibujada no pudo ocultar su desconcierto.

| BREAKING: SPEED IS IN TOTAL DISBELIEF AS ARGENTINA COMPLETE AN INCREDIBLE COMEBACK TO MAKE IT 3-2 AGAINST EGYPT IN THE LAST MINUTES pic.twitter.com/pgYyB7ukw5 — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 7, 2026 Las críticas a Speed ante la victoria de la Selección argentina Los usuarios de X se burlaron de la actitud bochornosa de Speed con comentarios como: "Lo que sea que este ridículo tipo pida para ponerse la camiseta de Colombia o Suiza en los cuartos de final, deberíamos hacer una colecta y pagarle".

MESSI FANS ARE COOKING ISHOWSPEED AFTER ARGENTINA’S INCREDIBLE 3-2 COMEBACK! pic.twitter.com/WLOd8Ae7b8 — Fahad (@FahadSirsivi) July 7, 2026