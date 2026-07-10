Un joven denunció a su madre influencer: "Sobreviví a una narcisista, manipuladora y maltratadora" El joven de 20 años estremeció a sus seguidores al contar los maltratos que recibió durante años por parte de su madre, una influencer famosa en las redes por mostrar una vida de lujos. Agregar C5N en









Tomás denunció a su mamá influencer por maltrato.

Las redes se llenaron de todo tipo de comentarios tras la grave denuncia de un joven llamado Tomás Cataldi, quien, a través de un descargo en su Instagram, decidió sacar a la luz años de violencia, maltrato y hostigamiento que sufrió por parte de su madre, la influencer Geraldine Mayer.

El relato del joven de 20 años eriza la piel. Según expresó, desde muy chico vivió situaciones de violencia física y psicológica por parte de su madre, conocida por compartir su estilo de vida "millonario" en los Estados Unidos. "Si pudieran difundir este video estaría más que agradecido, ya que es muy importante para mí", arrancó Cataldi, antes de decir que se cansó de "estar callado 20 años".

Si podrían difundir este video estaría más que agradecido ya que es un video muy importante para mí. Muchas gracias.#argentina #difundir pic.twitter.com/rh7OJdgYSn — Tomas (@Taldyy) July 9, 2026 "Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. Es influencer, me hizo sufrir toda la vida, es una muy mala persona y no sé por qué le va bien", sostuvo. En ese momento, el joven mostró el perfil de Mayer, quien transmitía en sus redes lo mucho que amaba a sus hijos "sabiendo que me maltrataba como si fuese nadie, como si fuese una basura".

El infierno de Tomás con su mamá influencer El joven mostró el perfil de su madre. "Ella gritaba, me comparaba, me humillaba, me despreciaba y todo era mi culpa. Me comparaba con mis amigos y me preguntaba cómo no podía ser como ellos", denunció el joven. Luego recordó una situación que describió como de las más dolorosas, cuando tenía 13 años: "La frase que me quedó marcada para siempre fue 'nunca creí tener un hijo tan pelotudo como vos'. Al día de hoy tengo 20 años y ya no me afecta, pero ese momento fue uno de los que más sufrí en toda mi vida".

"En base a eso quise intentar (hace el gesto de quitarse la vida) y en base a eso me dijeron que estaba loco, que estaba enfermo, que me tenían que internar, que tenía que ir a un psiquiátrico. En vez de decirme eso, me podrían haber preguntado si era feliz o cómo estaba. Nada más simple que eso", confesó.

El horror que vivió el joven no terminó ahí, sino que también recordó cómo la intención de cocinar ocasionaba el infierno. "Otra cosa que me pasaba es que no me podía alimentar porque no me dejaban comer. Iba todos los días dos horas al gimnasio y, cuando volvía, no podía comer porque la respuesta de mi mamá era que la cocina 'cerraba a las 2 de la tarde'". Y continuó: "Eran gritos por todos lados y muchas cosas más. Otra cosa que me pasaba era que le quería mostrar el boletín a mis compañeros y no se podía, pero como dije al principio, ella siempre quiso demostrar una vida perfecta, unos hijos perfectos". Tomas aportó las pruebas. La mujer compartía imágenes de una familia feliz. "No tengo tanto material, pero tengo conversaciones, chats, WhatsApp, todo", señaló el joven sobre las pruebas de lo que vivió durante años en los que, según denunció, hubo violencia física, también de parte del padre. "Quiero decirles que no todo lo que ven en redes sociales es real. Mi mamá publicaba fotos donde aparecíamos mi hermana y yo aparentando tener una hermosa y perfecta familia", concluyó.