Habló por primera vez la influencer que fue denunciada públicamente por su hijo

La influencer Geraldine Mayer quedó envuelta de una fuerte polémica por la dura acusación de su hijo por maltrato. Ahora, la propia creadora de contenidos de moda habló por primera vez y desmintió las denuncias de Tomás Cataldi .

El joven de 20 años hizo un descargo a través de un descargo en su Instagram, donde decidió sacar a la luz años de violencia, maltrato y hostigamiento que sufrió por parte de su madre, a quién la acusó de haberlo maltratado psicológicamente y dio detalles terribles que generaron impacto.

Luego de restringir sus redes sociales, Mayer habló con la periodista Pilar Smith y se defendió. “ Dice que son mentiras . Estaba muy angustiada, me negó todo . Me dijo que ahora no me podía contar nada, pero que no es así como él lo dice ”, explicó la panelista en el programa LAM (América TV).

Según precisó la comunicadora, el joven vivía con Geraldine en Miami, pero viajó a Argentina para comenzar los estudios en una universidad. “Ella estaba muy mal” , reveló sobre cómo se encuentra la influencer en medio del escándalo que atraviesa.

Tomás Cataldi utilizó sus redes sociales para realizar una grave denuncia contra su madre, la inlfuencer Geraldine Mayer. En su descargo, decidió sacar a la luz años de violencia, maltrato y hostigamiento que sufrió por parte de la mujer vinculada con el mundo de la moda.

"Ella niega todo y está muy mal" Pilar Smith contó en #LAM que habló con Geraldine Mayer, la influencer denunciada por su hijo, Tomas Cataldi. pic.twitter.com/TKVv8kIUVS

Según expresó, desde muy chico vivió situaciones de violencia física y psicológica por parte de su madre, conocida por compartir su estilo de vida "millonario" en los Estados Unidos. “Si pudieran difundir este video estaría más que agradecido, ya que es muy importante para mí”, arrancó Cataldi, antes de decir que se cansó de “estar callado 20 años”.

"Quería decirles cómo sobreviví a mi madre narcisista, manipuladora y a su maltrato psicológico. Es influencer, me hizo sufrir toda la vida, es una muy mala persona y no sé por qué le va bien", sostuvo. En ese momento, el joven mostró el perfil de Mayer, quien transmitía en sus redes lo mucho que amaba a sus hijos "sabiendo que me maltrataba como si fuese nadie, como si fuese una basura".