13 de julio de 2026 Inicio
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Franco Armani se despidió de River: "Hasta siempre, nos volveremos a encontrar"

El arquero oficializó su salida de la institución tras ocho años y medio, un exitoso ciclo con diez títulos y más de 300 partidos disputados.

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El reconocimiento del club a Franco Armani.

El reconocimiento del club a Franco Armani.

El arquero Franco Armani se despidió de River Plate con una carta leída este lunes en el estadio Monumental. Con esta ceremonia, el jugador cerró de manera oficial su etapa en la institución de Núñez por decisión propia y ante la presencia de figuras históricas.

Jovane Cabral, extremo de Cabo Verde.
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Durante su extenso paso por el equipo, el guardameta disputó más de 300 partidos y conquistó 10 títulos. Su salida marca el fin de una era muy exitosa para los simpatizantes y para el plantel profesional.

Con la voz quebrada por la emoción, el futbolista expresó sus sentimientos desde el escenario. "Querida familia riverplatense, hoy me toca escribir una de las cartas más difíciles de mi carrera. Después de ocho años y medio inolvidables, llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño", afirmó.

El ídolo continuó su discurso con un recuerdo sobre su llegada a la entidad. "En 2018 no solo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, sino que llegaba al club del que fui hincha toda mi vida. Vestir esta camiseta fue cumplir el sueño que me acompañó desde chico y jamás imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa", remarcó.

"Gracias por permitirme vivir el sueño más grande de mi vida, gracias por tanto amor. Hasta siempre, River, nos volveremos a encontrar", concluyó el guardameta ante el aplauso de referentes del club como Norberto Alonso, Mostaza Merlo, Enzo Francescoli, Marcelo Barovero y Eduardo Coudet.

Tras esta despedida, el futuro deportivo del jugador apunta hacia Colombia. Armani regresará a Atlético Nacional, equipo donde forjó un estatus de leyenda con 13 campeonatos, con la Copa Libertadores 2016 como su logro principal.

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