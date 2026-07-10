Camilota explotó contra las críticas por vender contenido para adultos: "¿No puedo por gorda?"

La influencer se hartó de los cuestionamientos y arremetió contra los haters. Con un contundente descargo, dejó en claro que está decidida a seguir con el emprendimiento hot.

Camilota mostró el detrás de escena de su última producción de fotos tras anunciar que aceptó la propuesta de vender contenido erótico para recaudar algo de dinero. Tras la publicación, los usuarios la criticaron sin piedad y ella lanzó un contundente descargo. "¿No puedo por gorda?", cuestionó.

Todo comenzó cuando la influencer mostró cómo fue su día de trabajo junto a su amiga en un hotel spa. Lo hizo mediante un posteo en Instagram, que después borró por los comentarios. La ex Cuestión de Peso subió un adelanto de las fotos hot: acostada en una cama, luciendo un conjunto de lencería negra y una bata roja. En otra imagen se la puede ver posando con su amiga dentro de un jacuzzi cubierto de espuma.

Además, la hermana de Thiago Medina compartió la serie de fotos acompañadas por un mensaje que dejó entrever un nuevo proyecto. "Día hermoso de masajes, champaña y amigas. Últimas fotos para mi página azul, las demás van a estar ya saben dónde", escribió, dando a entender que abrirá contenido exclusivo para sus seguidores.

Tras los comentarios que recibió, la influencer posteó un descargo dirigido a los haters. "La gente en las redes habla y opina sin saber. ¿Piensan que por ser gorda no puedo mostrar a la mujer que amo o ser feliz? Pero la realidad es otra: soy feliz, me siento amada y no necesito la aprobación de nadie para vivir mi historia", expresó junto a una foto de ella en un jacuzzi.

La publicación desencadenó distintas reacciones por parte de sus seguidores: mientras algunos la felicitaban por su decisión, otros cuestionaban su nuevo proyecto erótico. "Dejá de pedir plata", le escribieron.

Las palabras de Camilota.

La historia hot con la que Camilota anunció su desembarco en la plataforma para adultos

La mediática decidió dar el gran paso y sumarse a la plataforma para mayores de edad Only Fans, tras la fuerte insistencia que venía recibiendo por parte de sus propios fanáticos.

La novedad llegó a través de una de sus historias de Instagram, espacio donde la influencer no dudó en subir la temperatura con una postal posando frente a la cámara. Con esa sugerente imagen como carta de presentación, la hermana de Thiago Medina le adelantó a sus seguidores que se encuentra ultimando los detalles para la inminente inauguración de su perfil privado.

Para llevar adelante este nuevo rumbo laboral de forma organizada, la joven aceptó la propuesta de asociarse con un asesor que se encargará del manejo y la administración de la cuenta. "Este mes me sumó a la paginita azul", detalló la publicación en las redes, haciendo una clara referencia al color corporativo que identifica a la famosa plataforma.

En el mismo posteo incluyó una captura de pantalla que dejaba en evidencia las reiteradas consultas que le hacían llegar los seguidores en el último tiempo en torno a su intimidad. "¿Vas a vender contenido?", fue la pregunta explícita de un usuario que sirvió como puntapié para que la exintegrante del programa de televisión terminara de romper el misterio de manera pública.

Aprovechando el gran interés de su audiencia, la mediática aseguró que el debut en la aplicación está prácticamente cocinado y que la espera terminará en los próximos días. "Estamos armando el perfil y en breve será el lanzamiento. Muchos mensajes esperando el link, ya falta menos", concluyó el anuncio junto a emojis alusivos, marcando una nueva etapa tras haber expuesto hace un mes sus serias dificultades económicas para costear sus traslados médicos cotidianos.