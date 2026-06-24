Se conoció quién fue la joven rubia que coqueteó con Mauro Icardi frente a la China Suárez Trascendieron los detalles sobre la identidad de la tercera en discordia involucrada en el escandaloso episodio nocturno. Agregar C5N en









Ya se sabe quién era la chica que encaró al futbolista. Redes sociales

Mauro Icardi se encuentra en la Argentina en compañía de la China Suárez y, mientras busca encaminar los diversos conflictos que mantiene abiertos con Wanda Nara, aprovecha los momentos libres para disfrutar de la noche porteña. Sin embargo, lo que pretendía ser una velada de tranquilidad en el boliche Tequila habría derivado en un tenso episodio debido a una inesperada interacción que no pasó desapercibida.

La tercera en discordia en esta historia es Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que habitualmente trabaja en promociones y eventos. Aunque mantiene un perfil reservado en sus redes sociales al no registrar publicaciones, suele compartir material donde se la observa junto a sus amistades, compartiendo cenas en lugares, entrenando o cumpliendo con sus labores. Tras el cruce, la joven se retiró del recinto con sus allegadas, mientras que la pareja permaneció allí hasta el amanecer.

Redes sociales La panelista Carolina Molinari reveló en LAM que el futbolista compartió el sector VIP del establecimiento junto a su actual pareja y un grupo de allegados. En ese mismo espacio se encontraba un grupo de jóvenes que realizaban presencias, quienes rápidamente entablaron un diálogo muy fluido y de excelente sintonía con el entorno del deportista.

La cordialidad inicial se transformó en conflicto cuando el delantero desvió su atención de forma particular hacia una de las presentes. "Mauro miraba mucho a una de esas chicas, a Eka. En un momento, le tiró la boca como para darle un pico y la China la increpó de arriba hacia abajo", detalló la integrante del programa de espectáculos respecto a la tajante reacción de la actriz.

Qué fue lo que pasó en el boliche con Ekaterina Ojeda y la China Suárez La China Suárez quedó nuevamente en el centro de la escena mediática tras trascender los detalles de un presunto y escandaloso ataque de celos durante una noche de diversión junto a Mauro Icardi. De acuerdo con lo informado en LAM, la ex de Benjamín Vicuña habría reaccionado de forma violenta frente a una joven que entabló conversación con el futbolista en el interior del exclusivo boliche Tequila, ubicado en la Costanera.