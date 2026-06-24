Se conoció quién fue la joven rubia que coqueteó con Mauro Icardi frente a la China Suárez

Mauro Icardi se encuentra en la Argentina en compañía de la China Suárez y, mientras busca encaminar los diversos conflictos que mantiene abiertos con Wanda Nara, aprovecha los momentos libres para disfrutar de la noche porteña. Sin embargo, lo que pretendía ser una velada de tranquilidad en el boliche Tequila habría derivado en un tenso episodio debido a una inesperada interacción que no pasó desapercibida.
La tercera en discordia en esta historia es Ekaterina Ojeda, una modelo de 25 años que habitualmente trabaja en promociones y eventos. Aunque mantiene un perfil reservado en sus redes sociales al no registrar publicaciones, suele compartir material donde se la observa junto a sus amistades, compartiendo cenas en lugares, entrenando o cumpliendo con sus labores. Tras el cruce, la joven se retiró del recinto con sus allegadas, mientras que la pareja permaneció allí hasta el amanecer.
La panelista Carolina Molinari reveló en LAM que el futbolista compartió el sector VIP del establecimiento junto a su actual pareja y un grupo de allegados. En ese mismo espacio se encontraba un grupo de jóvenes que realizaban presencias, quienes rápidamente entablaron un diálogo muy fluido y de excelente sintonía con el entorno del deportista.
La cordialidad inicial se transformó en conflicto cuando el delantero desvió su atención de forma particular hacia una de las presentes. "Mauro miraba mucho a una de esas chicas, a Eka. En un momento, le tiró la boca como para darle un pico y la China la increpó de arriba hacia abajo", detalló la integrante del programa de espectáculos respecto a la tajante reacción de la actriz.
Qué fue lo que pasó en el boliche con Ekaterina Ojeda y la China Suárez
La China Suárez quedó nuevamente en el centro de la escena mediática tras trascender los detalles de un presunto y escandaloso ataque de celos durante una noche de diversión junto a Mauro Icardi. De acuerdo con lo informado en LAM, la ex de Benjamín Vicuña habría reaccionado de forma violenta frente a una joven que entabló conversación con el futbolista en el interior del exclusivo boliche Tequila, ubicado en la Costanera.
Los pormenores del momento salieron a la luz a través del relato de Carolina Molinari en el programa que lidera Ángel de Brito. La panelista expuso que la secuencia se originó en el sector VIP, cuando Ekaterina Ojeda entabló un diálogo con el delantero. "El jueves fueron a Tequila, al VIP y se le acerca a Mauro una rubia, de unos veinte años. Mauro le charló", detalló la integrante del ciclo de América TV.
La amabilidad del futbolista habría desatado la furia inmediata de la actriz, transformando la noche en un verdadero caos. "Para qué, la China la agarró de los pelos y la corrió para atrás", disparó Molinari al describir la maniobra con la que se habría interrumpido el acercamiento. Pese a que el personal de seguridad del boliche analizó en primera instancia expulsar a la modelo del VIP, la determinación se desestimó por tratarse de una presencia habitual del lugar.