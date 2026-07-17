Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y confesó por qué ningún plantel lo quiere

La contienda mediática entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó un nuevo episodio en la escena pública argentina . Luego de que se oficializara la desvinculación del delantero de las filas del Galatasaray , la panelista aprovechó los micrófonos de su ciclo radial para lanzar una durísima catarata de críticas contra el futbolista. En su descargo, la conductora cuestionó severamente las actitudes del atacante tanto en el universo digital como en el ambiente profesional, saliendo además a respaldar con firmeza a su esposo, Diego Latorre .

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Lejos de intentar calmar las aguas, la comunicadora argumentó los motivos por los cuales, bajo su óptica, el atacante resulta una figura indeseable dentro de cualquier grupo de deportistas de alto rendimiento . En esa misma línea, reveló las razones que la llevaron a suspender temporalmente sus réplicas directas en las plataformas virtuales. “En un momento dejé de contestarle. Dije: ‘Qué marginal yo, contestándole a este nabo que no sirve para nada ’”, disparó sin filtro en El Observador.

Aprovechando el contexto de la actual cita mundialista, la conductora chicaneó con ironía al jugador por encontrarse completamente alejado del epicentro deportivo y apuntó contra las advertencias públicas que este le propinó al exfutbolista y actual comentarista de televisión. “Está todo el mundo en familia, vacacionando o concentrado, jugando al fútbol, y él amenazando a una mina en posteos ”, señaló con indignación, para luego sentenciar de manera tajante: “Cuando lo empezó a amenazar a Diego, te das cuenta de por qué no lo quiere nadie. Un club no suma. Con esos códigos, un plantel no lo quiere ”.

Por último, Latorre enfatizó en la gravedad que representa romper los pactos implícitos de confidencialidad que rigen históricamente en la intimidad del deporte rey. “Ponele que es verdad que un jugador de fútbol tiene una amante, no lo podés contar ”, remarcó con énfasis, al tiempo que rememoró cómo resguardaban los secretos de la profesión junto al exjugador de Boca y la Selección Argentina: “Todas las veces que me enteré cosas de los vestuarios de Diego, él me decía: ‘No, no, no sé’”.

La reciente desvinculación de Mauro Icardi del Galatasaray de Turquía abrió un gran abanico de dudas sobre el rumbo de su carrera profesional. El atacante argentino se encuentra ante la encrucijada de elegir entre tres mercados futbolísticos que determinarán no solo su destino deportivo, sino también la dinámica de la familia que conforma junto a la China Suárez. Las opciones disponibles varían notablemente en el aspecto económico, pero la balanza se inclinará principalmente por las facilidades logísticas para el traslado de los hijos de la actriz y la relación con los padres de los menores.

De acuerdo a la información brindada por el periodista Guido Záffora en el ciclo televisivo DDM, el delantero maneja propuestas firmes de Arabia Saudita, México y Brasil. Aunque la oferta de Medio Oriente resulta imbatible en cuanto a billetes, es la que más complicaciones genera a nivel familiar por las enormes distancias. En contraposición, el fútbol brasileño aparece como el gran favorito para la pareja.

“La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más ‘atractiva’”, manifestó el panelista, haciendo hincapié en que una transferencia a un club de San Pablo le permitiría al futbolista mantenerse en la alta competencia sin desestabilizar la rutina de los chicos.

El plano geográfico es vital en este momento debido al complejo presente que atraviesan la China Suárez y Benjamín Vicuña, padres de los pequeños Magnolia y Amancio. Según se reveló en la pantalla de América, la expareja mantiene una relación tirante, con nulo diálogo y fuertes discrepancias en lo respectivo a la crianza cotidiana. Ante este delicado panorama, Záffora describió la postura que adoptará el grupo familiar para evitar nuevos focos de conflicto: “Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios”.

La determinación del nuevo equipo de Icardi busca, en gran medida, contener el malestar del actor chileno respecto a los constantes traslados de sus hijos al exterior. “Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca”, precisó el comunicador de espectáculos. De este modo, la alternativa de radicarse en territorio brasileño surge como la vía de escape perfecta para equilibrar las ambiciones deportivas del atacante y desactivar una posible batalla legal por la movilidad internacional de los menores.