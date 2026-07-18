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Sin la China Suárez, Rufina Cabré celebró su cumpleaños junto a Nico Cabré y su novia: el tierno mensaje

Mientras la actriz acompaña a su novio Mauro Icardi en Miami, la joven celebró sus 13 años junto a su padre en Argentina. El sentido posteo que le dedicó el actor enterneció la red.

Nicolas Cabré le dedicó un tierno mensaje a Rufina por su cumpleaños.

Nicolas Cabré le dedicó un tierno mensaje a Rufina por su cumpleaños.

Rufina Cabré cumplió 13 años y lo celebró junto a su papá, Nicolás Cabré, y su novia Rocío Pardo en Buenos Aires. Por su parte, su mamá, Eugenia "China Suárez", no estuvo presente ya que está en Miami acompañando a su novio, Mauro Icardi.

La China Suárez compartió una serie de fotos inéditas de Rufina.
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El actor utilizó su red social para dedicarle un cariñoso posteo con un tierno mensaje por su cumpleaños. Las imágenes que compartió representan distintos momentos que compartieron y muestran cómo creció a través de los años.

"Hoy es el cumple número 13 de mi Rufita. Y puedo decirte millones de cosas, pero voy a decirte que es hermoso verte crecer, ver en la mujercita que te estás convirtiendo", empezó escribiendo

Luego describió las emociones que atraviesa al acompañarla en una ocasión tan especial: "Es hermoso poder compartirlo y acompañarte, ver cómo te movés, escucharte es hermoso, aprender de vos es hermoso. Todo es hermoso, porque vos sos hermosa".

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

A modo de cierre, le dedicó un emotivo mensaje de amor y agradecimiento. "Por eso te quiero agradecer, y quiero también decirte que sigas soñando con todas tus fuerzas porque te merecés todo y mucho más. ¡Te amo, te amo, y te amoooo!", escribió, enterneciendo las redes. Los usuarios dejaron muchos saludos por el cumpleaños número 13 de la pequeña Rufina.

La familia ensamblada que logró forjar Nico Cabré junto a Rocío Pardo

Nicolás Cabré logró construir una familia ensamblada junto a su hija Rufina y su pareja, Rocío Pardo, con quien tiene planes de casarse. Con el paso del tiempo, la joven Rufi fue formando un vínculo muy cercano con la novia del actor y compartiendo con ella numerosos momentos especiales.

Es por eso que, con motivo del cumpleaños numero 13 de Rufina, Rocío recurrió a sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje junto a una foto de ambas. "Feliz cumpleaños, compañerita hermosa. La vida es más linda con vos. Te amo", escribió.

Captura: redes sociales.

Captura: redes sociales.

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