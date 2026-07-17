La Justicia falló a favor de Mauro Icardi: Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria El delantero argentino se enfureció con la empresaria por un cambio en el itinerario de las hijas que tienen en común y la denunció. Ahora, la Justicia le dio la razón. Agregar C5N en









Wanda Nara y Mauro Icardi, en medio de una nueva disputa. Redes sociales

Cuando todo parecía estar en paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un viaje que la empresaria realizó junto a las hijas que tiene con el exjugador del Galatasaray volvió a encender el conflicto. Furioso por un cambio en el itinerario, el futbolista dejó todo en manos de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes acudieron a la Justicia para solicitar que se tomaran medidas al respecto: el resultado fue una multa de $200 millones para Wanda.

La periodista Paula Varela difundió la cifra exacta de la millonaria multa que deberá pagar la actriz y empresaria. "Una multa de $200 millones para Wanda", informó en Intrusos.

MULTA DE 200 MILLONES.

pic.twitter.com/agblRtGpoF — ROXAN (@SandraRosana17) July 17, 2026 En esa línea, explicó que el conflicto se originó por no respetar las condiciones que el juez puso cuando autorizó el viaje con las menores. Según detalló, Wanda modificó el itinerario, previsto originalmente para ir a Italia, y terminó llevándolas a Francia sin el consentimiento de su expareja.

La panelista de Intrusos reveló: "Acaban de informarle a Mauro Icardi. No sé si Wanda Nara se está enterando por nosotros".

El origen de la furia de Mauro Icardi con Wanda Nara Fue Elba Marcovecchio quien contó cómo Mauro Icardi tomó conocimiento de dónde se encontraban sus hijas. "De acá a la fecha, el padre no sabe fehacientemente dónde están sus hijas. Quiero saber qué hubiera pasado si la cosa fuera al revés: hoy sería un escándalo nacional, Mauro estaría multado y el juez ordenaría la inmediata restitución", expresó enojada.