La Justicia falló a favor de Mauro Icardi: Wanda Nara deberá pagar una multa millonaria

Cuando todo parecía estar en paz entre Mauro Icardi y Wanda Nara, un viaje que la empresaria realizó junto a las hijas que tiene con el exjugador del Galatasaray volvió a encender el conflicto. Furioso por un cambio en el itinerario, el futbolista dejó todo en manos de sus abogadas, Elba Marcovecchio y Lara Piro, quienes acudieron a la Justicia para solicitar que se tomaran medidas al respecto: el resultado fue una multa de $200 millones para Wanda.
La periodista Paula Varela difundió la cifra exacta de la millonaria multa que deberá pagar la actriz y empresaria. "Una multa de $200 millones para Wanda", informó en Intrusos.
En esa línea, explicó que el conflicto se originó por no respetar las condiciones que el juez puso cuando autorizó el viaje con las menores. Según detalló, Wanda modificó el itinerario, previsto originalmente para ir a Italia, y terminó llevándolas a Francia sin el consentimiento de su expareja.
La panelista de Intrusos reveló: "Acaban de informarle a Mauro Icardi. No sé si Wanda Nara se está enterando por nosotros".
El origen de la furia de Mauro Icardi con Wanda Nara
Fue Elba Marcovecchio quien contó cómo Mauro Icardi tomó conocimiento de dónde se encontraban sus hijas. "De acá a la fecha, el padre no sabe fehacientemente dónde están sus hijas. Quiero saber qué hubiera pasado si la cosa fuera al revés: hoy sería un escándalo nacional, Mauro estaría multado y el juez ordenaría la inmediata restitución", expresó enojada.
Inmediatamente, Nara fue consultada por este rumor. La conductora se limitó a responder que eran "pavadas" y que provienen de "las mismas personas que decían que no existía una deuda, y la deuda existía y sigue existiendo", lanzó.
En ese sentido, negó haber cambiado el itinerario porque todo había sido avisado con tiempo. "Siempre dicen cosas y después se demuestra que mienten o buscan espacio en la tele. Me parece que deberían ocuparse de otras cosas", lanzó picante.