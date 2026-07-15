16 de julio de 2026 Inicio
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Sin club: Galatasaray no le renovó a Mauro Icardi y le dedicó un extenso mensaje de despedida

La negociación no pudo ser y ambas partes desistieron de la renovación del contrato. El delantero se encuentra analizando las futuras propuestas.

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Mauro Icardi

Mauro Icardi, sin saber para dónde ir.

Mauro Icardi no logró llegar a un acuerdo para extender su contrato con el Galatasaray y, después de varios meses de negociaciones, ambas partes decidieron ponerle punto final al vínculo, por lo que el club turco le dedicó un extenso mensaje de despedida en las redes sociales.

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Mientras gran parte del país tenía la atención puesta en la semifinal entre Argentina e Inglaterra, el futuro del delantero se definía lejos de la cancha. Tras varios meses de negociaciones, Icardi no logró llegar a un acuerdo para renovar su vínculo y finalmente se despidió del club.

El periodista Fabrizio Romano, especializado en fútbol, aclaró cuál es la situación actual del ex de Wanda Nara. "Mauro Icardi ha decidido dejar Galatasaray como jugador libre con efecto inmediato. Ahora, Icardi está evaluando opciones y se encuentra disponible para firmar con cualquier club sin costo de transferencia", informó.

Cómo despidió Galatasaray a Mauro Icardi

Como era de esperarse, el equipo turco le dedicó un extenso mensaje en el que lamentaron la decisión del futbolista. "Querido Mauro, hoy no hablamos de despedida, sino de herencia. Que ya no vistas la camiseta del Galatasaray no cambiará el lugar que ocupas en nuestros corazones. Porque tú has conquistado el trono en el corazón de todo Galatasaray, desde los 7 hasta los 70 años", expresaron junto al video.

En ese sentido, se refirieron a la exitosa carrera que construyó allí: "Los goles que marcaste, los títulos de máximo goleador que viviste, los récords que rompiste y las copas que levantaste son una cosa; viviste la pasión por el Galatasaray y se la transmitiste a millones".

"Ya no eres solo alguien que ha escrito su nombre con letras de oro en la historia del club, sino un valor que vivirá para siempre entre las leyendas inolvidables del Galatasaray. Querido capitán que hizo de toda una generación galatasarayl, si hoy los niños sienten orgullo al decir 'Soy galatasarayl', en eso tienes una gran parte de mérito. Todos los galatasaray lo saben… Un amor así no se olvida", concluyeron.

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