En exclusiva con C5N, contó cómo era el vínculo que mantenía con el líder de Los Redonditos de Ricota, quien acompaño a su hermano, el baterista Martin Carrizo, mientras atravesaba una dura enfermedad.

La muerte de Carlos Alberto Solari, más conocido como el Indio Solar i, conmocionó este viernes al país y, en medio de la inesperada noticia, muchos artistas vinculados a la industria artística le dedicaron palabras de agradecimiento a través de las redes sociales. En este sentido, Cecilia "Caramelito" Carrizo también se hizo presente con una emotiva dedicatoria, par agradecerle al líder de Los Redonditos de Ricota el acompañamiento a su hermano, el baterista Martin Carrizo, mientras atravesaba una dura enfermedad.

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“De un artista invaluable, me quedo con lo más valioso: gracias, Indio” , escribió junto a una foto en la que se lo puede ver al músico.

Estas palabras no fueron parte de una simple despedida. el Indio Solari mantenía una relación muy cercana con la familia Carrizo y fue un gran sostén para Martín durante los años en los que le dio pelea a la enfermedad neurodegenerativa ELA . El Indio lo acompañó de cerca en uno de los momentos más difíciles de su vida, un gesto que Cecilia nunca olvidó.

"El Indio fue una persona muy especial en la vida de Martín. Trabajaron juntos durante 11 años. Puedo llenarme la boca hablando del prestigio que representó su vínculo profesional con él, pero mucho más importante fue el amor que le dio y el apoyo incondicional que le brindó", expresó.

Luego se refirió a uno de los momentos más difíciles que atravesó la familia, cuando el ex baterista luchaba contra la ELA. "Con la ayuda inmensa que recibimos de su parte, al donar todo lo recaudado en un show en el Estadio Malvinas, pudo cubrir varios meses del costoso tratamiento que Martín realizó en Miami", detalló.

Además, recordó una conversación que mantuvo con el músico tras viajar a Estados Unidos: "Le dije que lo que había hecho por Martín era mucho más valioso que simplemente sacar dinero de su cuenta, porque logró que el amor y la energía de sus compañeros y de la gente le llegaran multiplicados", afirmó, en referencia al video que Solari grabó para ayudar a recaudar fondos para el tratamiento.

Conmovida, Cecilia agregó: "Esto es solo una de las tantas cosas hermosas que hizo por Martín y por mí. Me escribía todos los días para saber cómo estaba él, pero también se preocupaba por cómo estaba yo".

El acompañamiento del cantante no terminó con la muerte de Martín. Según contó, continuaron en contacto hasta los últimos tiempos. "Hace pocos meses le mandé un audio contándole que había soñado con él y me respondió con otro audio tan cariñoso y divertido", recordó.

Por último, también destacó el apoyo de la familia del músico: "Su hermosa mujer, Virginia, y su hijo Brunito estuvieron muy cerca de Martín y de todos nosotros en todo momento".

Para cerrar, expresó su dolor por la partida del artista: "Es un día muy triste, inolvidable. El Indio va a estar siempre en nuestro corazón".

El Indio Solari, un gran sostén para Martin durante una dura enfermedad

Martin Carrizo trabajó durante muchos años a la par del cantante, primero como ingeniero de sonido, productor y luego como baterista de la banda Los Fundamentalistas del aire acondicionado.

Durante una entrevista hace unos años, Caramelito habló sobre la relación que mantenían: "Lo que ha sido el Indio para Martín en los últimos años. Yo creo que él no tiene idea, el Indio le dio mucho amor y lo acompaño mientras enfrentaba su enfermedad, desde el sostén.”