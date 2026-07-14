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Revelaron el motivo de la tensión entre Susana Giménez y la China Suárez: comenzó en París

La diva de los teléfonos apuntó fuerte contra la actriz y destapó la inesperada interna que las mantiene alejadas y en medio de tensiones.

Susana Giménez sin piedad contra la China Suárez

Susana Giménez sin piedad contra la China Suárez, revelaron la interna.

Susana Giménez regresó al país luego de haber presenciado un partido de la Selección Argentina. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fueron sus comentarios sobre el encuentro, sino una inesperada declaración sobre la China Suárez que no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusión.

Susana Giménez volvió a criticar a la China Suárez y dejó en claro que no la pasa.
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Susana Giménez fulminó a la China Suárez y la descartó para su biopic: "No tiene carisma"

Apenas llegó, la diva fue interceptada en Ezeiza por las cámaras de Primicias Ya y el cronista le consultó acerca de la China. Todo comenzó a raíz de una comparación que realizó Jorge Rial en su programa de streaming, en el que aseguró que la China Suárez era algo así como la versión de Susana Giménez en los años setenta. Frente a ese comentario, el cronista quiso conocer la opinión de la conductora y la respuesta de la diva dejó en claro que no estaba muy de acuerdo con esa comparación.

Sin pelos en la lengua, Susana dijo, “no creo, porque ella no tiene carisma, para mí no, es preciosa…pero es muy aburrida”. La frase no pasó desapercibida y puso en medio de la escena, la inesperada la mala relación que hay entre ellas.

El origen de la mala relación entre Susana Giménez y la China Suárez

Santiago Esposato durante el programa Primicias Ya, decidió reconstruir las escenas, que según él, habría marcado la distancia. Según el periodista, el primer antecedente fue cuando la actriz interpretó a la diva de los teléfonos en la serie de Sandro, “el primer indicio de Susana versus la China, se vio en la interpretación que Eugenia hizo de ella en la serie de Sandro, en ese momento ya dijo que no le había gustado”, explicó.

En ese mismo sentido, aseguró que durante el escándalo del Wanda Gate, cuando Susana entrevistó a Wanda Nara y a Mauro Icardi en París, “pero, después hubo un quiebre con el WandaGate, incluso Susana viajó a París para entrevistar a Wanda e Icardi y se ve que algunas palabras contra la China hubo y ella tomó partido por Nara”, afirmó.

Otra de las versiones que trascendió apunta a un supuesto encuentro entre ambas durante el viaje que la diva hizo a Turquía, en el marco de la entrevista que Marley le realizó a Mauro Icardi: "Dicen que ella no quiso ir para no cruzársela", lanzó, alimentando aún más los rumores sobre la tensa relación entre las dos.

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