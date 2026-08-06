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Profundo dolor: murió una leyenda de la televisión y el humor

Su trayectoria transformó para siempre la pantalla chica y, tras conocerse la noticia, las emotivas reacciones plagaron las redes.

Su partida generó conmoción en el ambiente.

Su partida generó conmoción en el ambiente.

Imagen generada con IA.

La televisión colombiana atraviesa horas de profundo pesar tras confirmarse la muerte de Alfonso Lizarazo, histórico creador y primer conductor de Sábados Felices, el programa de humor más longevo de Colombia y uno de los formatos de entretenimiento más emblemáticos de América Latina.

La señal de aire se prepara para lanzar un nuevo programa.
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El reconocido comunicador falleció a los 85 años en su residencia de Barranquilla, luego de atravesar diversos problemas de salud durante los últimos meses. La noticia comenzó a difundirse a través del humorista Don Jediondo y posteriormente fue confirmada y replicada por medios nacionales, generando una inmediata ola de repercusiones en el mundo artístico y televisivo.

La desaparición física de Lizarazo provocó una catarata de mensajes de despedida de colegas, humoristas y figuras de la televisión colombiana. Uno de los primeros en pronunciarse fue Don Jediondo, quien expresó: "Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gente. Descansa en paz don Alfonso".

Durante más de 26 años, Alfonso Lizarazo lideró Sábados Felices, un ciclo que marcó a millones de familias colombianas y que continúa vigente después de más de cinco décadas al aire. Bajo su conducción desfilaron figuras inolvidables del humor como Jaime "El Flaco" Agudelo, Hugo Patiño, Carlos "El Mocho" Sánchez, Heriberto Sandoval y Enrique Colavizza, entre muchos otros. Su capacidad para descubrir talentos y construir un formato familiar convirtió al programa en un verdadero fenómeno cultural que trascendió generaciones.

Alfonso Lizarazo Sánchez.

Alfonso Lizarazo Sánchez.

Quién era Alfonso Lizarazo

Alfonso Lizarazo Sánchez nació el 29 de diciembre de 1940 en Bucaramanga, departamento de Santander. Aunque en su juventud soñaba con dedicarse a otras profesiones, encontró su verdadero camino en los medios de comunicación gracias a una oportunidad en Caracol Radio, donde comenzó trabajando como operador de controles. Con el paso de los años fue reemplazando locutores hasta convertirse en director de Radio 15, desempeñando un papel clave en el crecimiento de la radio musical juvenil en Colombia.

Su salto definitivo a la televisión ocurrió el 5 de febrero de 1972, cuando debutó con Campeones de la Risa, un espacio que posteriormente adoptó el nombre de Sábados Felices. Fue el propio Lizarazo quien impulsó la identidad del programa que terminaría convirtiéndose en un símbolo del entretenimiento colombiano. Desde entonces, el ciclo logró mantenerse al aire durante décadas, consolidándose como uno de los programas humorísticos de mayor permanencia en toda América Latina.

Además de su histórica labor televisiva, Alfonso Lizarazo impulsó otros proyectos de gran repercusión, entre ellos el Festival Internacional del Humor, iniciativa que reunió a comediantes de distintos países y fortaleció el intercambio artístico en la región. También desarrolló actividades en la radio, la filantropía y la política, ampliando una trayectoria que excedió ampliamente el ámbito del espectáculo y lo convirtió en una personalidad de enorme influencia dentro de la cultura colombiana.

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