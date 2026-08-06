Murió un polémico periodista con amplia trayectoria en los medios: tenía 66 años

El columnista dejó una marca en el periodismo de opinión del Reino Unido a lo largo de décadas de trabajo en radio, prensa y revistas de referencia.

El periodismo británico está de luto ya qu e Rod Liddle, columnista reconocido de The Sunday Times y The Sun, murió a los 66 años el domingo por la noche en el Hospital Universitario James Cook de Middlesbrough, luego de atravesar una breve enfermedad. La noticia fue confirmada por su familia, que destacó el legado que dejó tanto en el periodismo como en su vida personal.

Liddle fue uno de los columnistas más influyentes y a la vez más controvertidos del Reino Unido . A lo largo de su carrera escribió también para la revista The Spectator y condujo un programa en Times Radio, además de haber sido editor del histórico ciclo Today de la BBC Radio 4.

Luego de conocerse su fallecimiento, figuras del periodismo británico como Piers Morgan, el ex editor de The Sunday Times Andrew Neil y el presentador Justin Webb se expresaron públicamente. Webb lo recordó como una persona "brillante, amable y divertida", mientras que Rebekah Brooks, directora ejecutiva de News UK, lo definió como "una fuerza periodística inimitable" que "desafió el pensamiento convencional y dejó una huella imborrable en el periodismo británico".

Sus hijos Wilder, Tyler y Emmy también rindieron homenaje a su padre con un comunicado : "Nos educó tal como se pueden imaginar: para ser curiosos, valientes y siempre con sentido del humor. Incluso en el hospital, durante las últimas semanas, se mantuvo firme en todo momento y nunca dejó que la terrible situación se hiciera evidente. Nos ha dejado un legado del que todos estamos increíblemente orgullosos; siempre será nuestra guía sobre cómo vivir una vida extraordinaria".

Rod Liddle, en los años 80, trabajó como redactor de discursos para el Partido Laborista , pero con el tiempo fue adoptando posiciones cada vez más críticas hacia la izquierda, lo que convirtió a sus columnas en textos tan buscados como discutidos. Esa evolución ideológica fue uno de los rasgos que lo distinguió dentro de una generación de periodistas de opinión que marcaron la agenda mediática del país.

Su paso por la BBC Radio 4 como editor del emblemático programa Today fue uno de los capítulos más destacados de su trayectoria. Más tarde se consolidó como columnista semanal en The Spectator y como figura habitual de las páginas de The Sun y The Sunday Times, publicaciones para las que escribió hasta el final de su vida. Ben Taylor, director de The Sunday Times, lo despidió con una frase que resume su perfil: "Rod Liddle tenía un don maravilloso con las palabras y utilizaba su talento único para hablar en nombre de los lectores, poniendo de manifiesto la hipocresía y el absurdo que aquejan a la vida moderna".

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La controversia fue parte permanente de su carrera. En 2010 se convirtió en el primer bloguero sancionado por la Comisión de Quejas de Prensa del Reino Unido, tras publicar en el sitio web de The Spectator afirmaciones falsas sobre la criminalidad en Londres. Ese episodio lo convirtió en el primer periodista cuyo contenido digital fue censurado por el organismo regulatorio del sector, antecedente del actual IPSO.

Victoria Newton, redactora jefe de The Sun, lo describió como "un columnista brillante e intrépido" y "defensor acérrimo de la libertad de prensa" para quien "ningún tema era tabú". Tim Levell, de Times Radio, subrayó por su parte que su programa "alegraba enormemente las mañanas de los sábados" gracias a "su vasta erudición, dedicación y sentido del humor".