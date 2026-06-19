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Juana Tinelli respondió a las críticas: "Basta de usar la salud mental para humillarme"

La hija del conductor rompió el silencio después del escándalo que protagonizó en un boliche porteño y fue contundente al referirse a quienes opinaron sobre su salud mental.

La joven se refirió a las críticas y defendió a su mamá.

La joven se refirió a las críticas y defendió a su mamá.

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Tras la pelea que protagonizó Juana Tinelli con su ex en un boliche de Costanera, varias figuras del medio opinaron sobre lo sucedido e incluso hicieron referencia a su salud mental, una situación que generó el enojo de la hija de Marcelo Tinelli.

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Frente a este escenario, la modelo decidió responder como lo hace a menudo. Posteó una foto junto a su mamá, Paula Robles, y escribió: "La salud mental no es material de entretenimiento, ni de chimento, ni de diagnóstico público".

En su extenso descargo, Juana cuestionó cómo algunos medios de comunicación tratan un tema tan delicado como lo es la salud mental. "No se puede hablar de la salud emocional de una persona con tanta liviandad, con tanta impunidad y con tanta crueldad, como si detrás no hubiera una vida real", expresó de manera contundente.

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Luego se refirió a los diagnósticos que le adjudicaban en los programas donde trataban el tema: "Tener un micrófono, una cuenta o una cámara no convierte a nadie en profesional de la salud mental. Diagnosticar, insinuar o instalar versiones sobre el estado emocional de alguien sin conocimiento, sin autoridad y sin responsabilidad es violencia".

El apoyo de Juana Tinelli a su mamá, Paula Robles

En su descargo, Juana también aprovechó para nombrar a su mamá, Paula Robles, y dejar en claro su postura. "No voy a discutir mi vida ni la de mi mamá en el terreno de la agresión. Pero sí voy a marcar este límite con absoluta claridad: basta de usar la salud mental como arma para humillar, ensuciar o destruir a una persona públicamente", expresó.

A modo de cierre, reflexionó sobre la manera en la que se trató el tema y cuestionó las formas de comunicarlo: "Hay temas que exigen respeto, cuidado y humanidad. Quien no puede hablar desde ahí, debería guardar silencio. Más humanidad y amor, por favor. Te amo, mamá".

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