La empresaria explotó en contra del futbolista a través de su red social: escribió un fuerte mensaje y apuntó contra su futuro futbolístico. "Andá y buscá trabajo", le reclamó.

Wanda Nara y Mauro Icardi no tienen paz y la guerra continúa escalando en redes sociales. En medio de la polémica por el robo de los pasaportes en Milán y las denuncias judiciales, la empresaria explotó contra el delantero, que actualmente no tiene club, y lo mandó a buscar trabajo.

Wanda Nara compartió el video de cómo fue el robo en su casa de Milán

Luego de las historias que publicó Icardi en sus redes, cargadas de ironía y donde se autodenominaba un rey, Nara también se expresó. Sin pensarlo dos veces, le dedicó polémicos mensajes y cuestionó la decisión de su ex de no querer firmar la documentación para que sus hijas vuelvan a la Argentina.

"¿Le avisan al padrazo de nenes ajenos que firme los documentos de sus propios hijos? Ya van 10 días del robo", comenzó. Luego se refirió a la presencia de Mauro en Italia y aseguró que, pese a estar cerca, no colaboró con el trámite: "Se mostró brindando y festejando a 20 minutos de donde estábamos cuando podría haber firmado por WhatsApp desde Argentina".

Furiosa, la Bad Bitch se refirió a su situación laboral, dejando entrever que ella es la única que se hace cargo de todo. "Rey, tengo que trabajar ya que soy la única que mantiene a los chicos. ¿O te pensás que esperan tu cuota cuando te dan ganas de pagar?", expresó. Cabe recordar que Wanda trabaja en Argentina y no puede irse sin sus hijas, las cuales "están secuestradas", según palabras de la modelo.

A modo de cierre, le envió un polémico mensaje: "Baby, gastá tu energía en salir a correr y buscar club, en vez de jodernos la vida a todos".

Captura de pantalla: redes sociales

Mauro Icardi subió un curioso posteo con IA y le dedicó un mensaje a Wanda Nara: "El rey no discute con peones"

En medio de la guerra judicial, el futbolista celebró el rechazo a los pedidos de Wanda y se burló de su abogada, Ana Rosenfeld, quien había subido una foto en un tablero de ajedrez y la leyenda: "¿Querés jugar o patear el tablero?". "No patees el tablero, todavía te toca ver cómo termina la partida", le respondió Icardi en sus historias de Instagram con una imagen generada con inteligencia artificial (IA).

El deportista deslizó: "El rey no discute con los peones, solo sigue avanzando". En la historia anterior había reconocido que "falta el último paso para la sentencia final del divorcio", pero dio por terminados todos los pedidos y reclamos en torno a sumas de dinero que debería abonar por divorcio y cuota alimentaria.

La reacción de Mauro Icardi al fallo de la Corte de Apelación de Milán.

"Qué bueno que la Justicia italiana funcione, pero allá por 2024 me decían loco por presentar todo en Italia", concluyó Icardi.

Debajo de la imagen generada con IA, el futbolista disparó: "O que no te pateen como pasó en 2024 por un tránsfuga que terminó preso". Con esta frase se refirió al momento en que Wanda dejó de ser defendida por Ana Rosenfeld para contratar al abogado Nicolás Payarola, quien actualmente se encuentra detenido por estafas millonarias.