Atención inquilinos: cómo funcionan los desalojos exprés según el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, brindó detalles sobre cómo se llevaría adelante la reforma que intenta agilizar procesos en caso de demora o falta de pago de alquileres. Por Agregar C5N en









La nueva ley permitiría desalojos sin la neceisdad de una orden judicial.

Este jueves se espera una sesión caliente en el Senado, donde se votará el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Uno de los principales capítulos se refiere a la posibilidad de desalojar en apenas 72 horas.

"En esos casos, no es para los que no tienen contrato firmado ni para los que no les dan un recibo. Un dueño puede ir a la justicia y declarar que no hay contrato o que no se pagó, y el juez, en 72 horas, debería desalojar. Tienen la obligación de ejecutar el desalojo en 72 horas, sin importar si es feriado o fin de semana", expresó Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados.

En diálogo con el equipo de La Mañana por C5N, Muñoz expresó que "se trata de una situación en donde la informalidad en Argentina es muy grande. El Código Civil obliga a que toda la relación de alquiler sea por escrito. Sin embargo, no existe que haya una factura por el pago del alquiler en general; fuera de Buenos Aires es muy raro en la mayoría de los casos. Uno puede haber pagado, pero si no tiene un comprobante, el dueño puede decir 'no me pagó' y listo: a la calle".

"El Proyecto de Ley de Inviolabilidad no es para los que están en mora ni para los que se atrasan; lo que establece es un plazo de 10 días ante cualquier incumplimiento", aclaró.