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"Te metiste con una embarazada, mosquita muerta": infernal dardo contra Tuli Acosta

Una famosa allegada a la cantante arremetió con dureza en plataformas digitales tras la resonante separación en el ambiente de la música urbana.

Una influencer muy conocida salió a respaldar a su amiga.

Una influencer muy conocida salió a respaldar a su amiga.

La ruptura entre los cantantes Luck Ra y La Joaqui sumó un turbulento episodio que sacudió el ambiente del espectáculo local. En medio de las versiones que ubican a Tuli Acosta en el centro de la discordia como la supuesta causa del quiebre sentimental, una de las amigasmás íntimas de la referente del RKT decidió romper el silencio con un descargo sin filtros en las redes sociales.

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La encargada de encender la polémica fue la creadora de contenidos Alberee, quien difundió una dura publicación destinada a la bailarina cordobesa. Sin rodeos, la influencer apeló a un tono contundente que generó un inmediato impacto en las redes sociales: “Nos tenés podridos a todos mosquita muerta, te metiste con una embarazada, no te olvides eso”, disparó sin atenuantes la allegada a la cantante.

El feroz cruce no se detuvo ahí, ya que la joven prometió elevar el tono si la controversia no encuentra un punto final en lo inmediato. “Si ya eras, ahora, te convertiste en súper sorete, y sí te olvidaste salgo a recordártelo cuando quieras. A mí no me tiembla”, completó en su mensaje, dejando en evidencia la profunda indignación que atraviesa el entorno de la referente marplatense.

Las explosivas declaraciones cayeron como una bomba en la escena pública, confirmando las severas tiranteces tras la separación. La sospecha de un vínculo entre la exparticipante del Bailando y el cuartetero provocó un fuerte rechazo del círculo cercano a La Joaqui, enfocando los reclamos en la especial delicadeza del momento personal que atraviesa la cantante en la actualidad.

La decisión que tomó Tuli Acosta tras el escándalo por Luck Ra y La Joaqui

Ante la oleada de rumores que la ubicaron como la tercera en discordia tras el quiebre sentimental entre los músicos, la influencer rompió el silencio para dar su versión de los hechos. Frente al asedio mediático y la repercusión que cobró la polémica en el ambiente del espectáculo, Tuli Acosta resolvió alejarse por completo de las redes para resguardar su salud emocional en medio del aluvión de críticas.

En un mano a mano exclusivo con las cámaras de Intrusos, la artista detalló la drástica determinación que adoptó apenas se desató la controversia: “Cuando empezó todo esto bloqueé el celular y me puse a concentrarme en la realidad”. A pesar de sus esfuerzos por abstraerse del murmullo digital y dejar fluir las versiones sin intervenir, la joven reconoció la dureza de las repercusiones al admitir que “los rumores me están lastimando”.

Durante la nota, la bailarina cordobesa buscó despejar las dudas sobre su vínculo con el cuartetero y desmintió de forma categórica el inicio de un romance. “Con Luck Ra hablamos, somos amigos”, argumentó al tiempo que descartó de plano estar comenzando una historia afectiva con otra persona. Asimismo, se refirió al presente de la expareja al señalar que “están sufriendo por igual, están atravesando un duelo”.

Con sus declaraciones, la joven intentó desactivar las acusaciones cruzadas que sacudieron la agenda mediática en los últimos días y desvincularse de la ruptura. De este modo, buscó ponerle un punto final a la controversia que la colocó en el ojo de la tormenta, reafirmando que su único objetivo actual pasa por preservar la tranquilidad personal mientras el entorno de los protagonistas continúa aportando diferentes lecturas sobre la separación.

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