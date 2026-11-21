El Xeneize volvió a gritar campeón en el plano continental tras una larga espera que se remontaba a 2008, dejando atrás años de finales esquivas y recuperando la gloria internacional con un logro histórico.

Boca volvió a gritar campeón en el plano internacional y desató el delirio de sus hinchas. En el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro en una final inolvidable de la Copa Sudamericana. El conjunto de la Ribera mostró personalidad y jerarquía para imponerse en los momentos decisivos del encuentro, conquistando su tercer título en este certamen tras los logros de 2004 y 2005.

El triunfo en tierras colombianas significó el desahogo definitivo para un club que llevaba 18 años buscando reencontrarse con la gloria continental. Para encontrar el último festejo internacional del Xeneize a nivel mayores antes de esta consagración hay que remontarse al 27 de agosto de 2008, cuando obtuvo la Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí.

El primer capítulo de aquella histórica serie final se escribió el 13 de agosto de 2008 en el Cilindro de Avellaneda, escenario donde Arsenal hizo de local. El contexto del partido reunía condimentos futbolísticos sumamente atractivos: mientras Boca llegaba como campeón de la Copa Libertadores 2007, el conjunto del Viaducto lucía con orgullo la Copa Sudamericana 2007 que había obtenido de la mano de Gustavo Alfaro.

En el encuentro de ida, lució la camiseta número 10 del conjunto del Viaducto un joven Alejandro "Papu" Gómez. Con apenas 20 años y dando sus primeros pasos en el fútbol profesional tras su debut en 2005, el Papu mostró destellos del talento que años más tarde lo llevaría a San Lorenzo, al fútbol europeo y a consagrarse campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022.

En ese primer chico, el Boca de Carlos Ischia no pudo contar con Juan Román Riquelme, quien se encontraba en China disputando los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 bajo la dirección de Sergio "Checho" Batista. Sin su estandarte (quien descansó en el triunfo 2-0 sobre Serbia en la fase de grupos previa a colgarse la medalla dorada), Boca saltó al campo de juego en Avellaneda con Mauricio Caranta; Hugo Ibarra, Julio César Cáceres, Gabriel Paletta y Claudio Morel Rodríguez; Fabián Vargas, Sebastián Battaglia y Jesús Dátolo; Leandro Gracián; Rodrigo Palacio y Martín Palermo (ingresando luego Neri Cardozo, Ricardo Noir y Álvaro González). El Xeneize pisó fuerte y se impuso por 3-1 con goles de Palermo, Palacio y Battaglia, mientras que Facundo Sava descontó para Arsenal.

Para la revancha del 27 de agosto en La Bombonera, Riquelme aterrizó en Buenos Aires con la medalla de oro colgada al cuello tras la victoria albiceleste ante Nigeria en Pekín. Sin acusar el desgaste del viaje ni la diferencia horaria, Román se puso la azul y oro para reemplazar a Gracián. El partido de vuelta en la Ribera fue una batalla electrizante. Palacio abrió la cuenta para Boca tras una gran combinación con Lucas Viatri, estirando el global a 4-1.

Arsenal: Carlos Casteglione, Mauro Matos, Cristian Campestrini, Darío Espínola, Carlos Báez, Aníbal Matellán; Alejandro Gómez, Luciano Leguizamón, Sebastián Carrera, Javier Yacuzzi y Cristian Díaz.

Sin embargo, Arsenal no se rindió y dio vuelta el marcador 2-1 con tantos de Sebastián Carrera (tras asistencia del Papu Gómez) y Mauro Matos, a pesar de jugar con un hombre menos por la expulsión del paraguayo Carlos Báez y sufrir luego la roja de Cristian Díaz. Cuando los fantasmas del nerviosismo comenzaban a merodear en los minutos finales, Riquelme ejecutó un tiro libre en la última jugada del partido: la pelota se estrelló en el poste y rebotó en la espalda del arquero Cristian Campestrini (quien había reemplazado al lesionado Mario Cuenca) antes de cruzar la línea de gol, sellando el 2-2 definitivo y el 5-3 global que le dio a Boca la copa.

"Fue raro, ¿no? Hicimos un buen primer tiempo, tuvimos bastantes ocasiones y después nos complicaron. Estamos contentos, tenemos un título más y eso es lo más importante. ¿Dos vueltas en una semana? Ojalá sigamos igual. Uno siempre quiere seguir sumando, tengo la suerte de decir que hoy somos campeones otra vez y ojalá que en estos meses que quedan podamos ganar algo más", declaró un emocionado Román tras consagrarse.

Juan Román Riquelme volvió de los Juegos Olímpicos y levantó la Recopa Sudamericana.

Y aquel año 2008 terminaría de redondearse de forma heroica: tras una racha negra de tres derrotas seguidas ante Tigre, Godoy Cruz y Estudiantes, Boca reaccionó ganando 1-0 el Superclásico en el Monumental con gol de cabeza de Viatri. Aunque quedó eliminado en semifinales de Sudamericana ante Internacional de Porto Alegre, hilvanó cinco triunfos seguidos en el plano local y se adjudicó el Torneo Apertura en un dramático triangular de desempate en cancha de Racing frente a Tigre y San Lorenzo, festejando la estrella local el 23 de diciembre antes de Nochebuena.

La huella de esa Recopa Sudamericana: el gol de Palermo en la ida y la dramática lesión ante Lanús

Dentro de la épica de la Recopa 2008, la historia más conmovedora y dramática tuvo como protagonista central al máximo goleador histórico del club, Martín Palermo. En el partido de ida en Avellaneda, el Titán había sido el encargado de abrir el camino del triunfo. Tras una falta dentro del área cometida por un agarrón a Jesús Dátolo sancionada por el árbitro Gabriel Favale, Palermo ejecutó la pena máxima; el arquero Mario Cuenca adivinó la intencionalidad y tapó el disparo, pero el rebote le sirvió involuntariamente la pelota al optimista del gol, quien empujó el balón a la red para decretar el 1-0 parcial.

La tragedia deportiva, sin embargo, aguardaba a la vuelta de la esquina. Solo tres días después de aquel festejo en Avellaneda, el 17 de agosto de 2008, Boca recibió a Lanús en La Bombonera por la tercera fecha del Torneo Apertura. En una acción desafortunada del partido que Boca ganó 2-1, Palermo sufrió la grave rotura del ligamento cruzado anterior y del ligamento lateral interno de su rodilla derecha. La noticia cayó como una bomba en el mundo xeneize: su gran referente ofensivo quedaba fuera de las canchas por más de seis meses y se perdía la revancha contra Arsenal.

La bandera con la que salió Boca al campo de juego para enfrentar a Arsenal en La Bombonera.

El dolor por la baja del ídolo transformó la definición de la Recopa en un homenaje permanente. Para el encuentro de vuelta, el entrenador Carlos Ischia confió la titularidad al juvenil Lucas Viatri, mientras que el plantel entero salió al campo de juego sosteniendo una emotiva pancarta con los colores del club que decía "Martín, todo Boca te espera". En las tribunas de La Bombonera, el pueblo boquense multiplicó las demostraciones de afecto con banderas memorables como "Un yeso dura 6 meses, mi amor por vos toda la vida", "Simplemente Martín" y "Los goles de Palermo que ya van a venir".

Al momento de levantar el trofeo y dar la vuelta olímpica, los futbolistas desplegaron un pasacalle con la leyenda "Fuerza Martín", dedicándole la victoria al goleador que había sido operado con éxito apenas 24 horas antes. Aquella consagración bañada de afecto popular y épica deportiva permaneció durante 18 años como el último gran faro internacional del club, hasta que esta tarde en Barranquilla, un nuevo grupo de héroes volvió a inscribir el nombre de Boca en lo más alto del continente.

La vuelta olímpica con la Recopa Sudamericana y la bandera dedicada a Martín Palermo.

Mirá el resumen de la serie ante Arsenal que consagró a Boca como campeón de la Recopa Sudamericana 2008