El mediocampista es el principal referente del Xeneize dentro y fuera de la cancha. Fue el guía en la consagración en la Copa Sudamericana y demuestra constantes gestos de liderazgo con el manejo de los tiempos, su jerarquía en momentos decisivos y la armonía en el vestuario.

Armonía, orden y jerarquía. Son requisitos indispensables para construir un buen equipo de fútbol. También es importante conseguir un punto de inflexión cuando se acumulan los resultados negativos. Leandro Paredes reúne todas esas características, incluso las que son de construcción colectiva. Asumió el liderazgo y su función como principal eslabón de Boca, hasta convertirse rápidamente en el referente de un equipo notablemente mejorado tras su llegada y que este sábado, al vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en Barranquilla , se coronó en la Copa Sudamericana.

Paredes regresó a Boca en julio de 2025 a los 31 años después de que el Xeneize pagara u$s3 millones a Roma, el club en el que se desempeñaba. Hubo varias idas y vueltas en la negociación e incluso en varios momentos parecía que su vuelta se postergaría para otro mercado de pases. "Ojalá que pueda ponerme bien rápido para dar una mano", expresó en su presentación en la Bombonera, donde casi anticipó lo que ocurriría luego ya que fue determinante en varios triunfos del equipo.

Quedó lejos la recordada foto en la que se saludó con Juan Román Riquelme, ahora presidente del club, en 2013 en un partido con All Boys en la Bombonera cuando lo reemplazó desde el banco de suplentes. En ese momento tenía 19 años, acumulaba poco rodaje y lucía un porte más liviano, aunque ya había sido campeón con el Xeneize tras integrar el plantel en el Torneo Apertura 2011 y la Copa Argentina 2011-2012.

La gran diferencia futbolística en aquel entonces es que jugaba de enganche ya que se formó en las divisiones inferiores en esa posición. Luego, se marchó a Europa por su alto nivel y el por entonces entrenador de Empoli, Marco Giampaoli, lo reconvirtió a mediocampista central en 2015 por su visión en la cancha y la precisión en los pases. Fue la principal metamorfosis en su carrera.

Su paso por el Viejo Continente lo fogueó internacionalmente con partidos de Champions League y lo impulsó a la Selección argentina, donde se consagró campeón del mundo en Qatar 2022. El comienzo de su segundo ciclo en Boca estuvo bajo la lupa deportiva y mediática debido a la alta exigencia y presión por los resultados. No se trató de un refuerzo más, por lo que su arribo provocó una amplia expectativa por su calidad técnica y especialmente por su vigencia.

La recordada foto de Leandro Paredes con Juan Román Riquelme.

Rodrigo Battaglia le cedió el dorsal 5 y tras pocos partidos comenzó a utilizar la cinta de capitán proveniente del uruguayo Edinson Cavani. Su primer encuentro tras su vuelta fue el 18 de julio de 2025, cuando ingresó a los 20 minutos del segundo tiempo en el empate 1-1 con Unión en la Bombonera por el Torneo Clausura y asistió con un tiro de esquina a Lautaro Di Lollo sobre el final. No necesitó un periodo de adaptación ni una pretemporada para su vuelta al fútbol argentino tras 11 años.

Rápidamente se convirtió en el termómetro de Boca a través de su claridad en el primer pase, su manejo quirúrgico del ritmo y la generación constante de juego. También es una de las piezas en la recuperación con su ya clásica barrida y la lectura de los espacios para permanecer posicionado correctamente en el campo de juego. Sus cualidades sintetizan un jugador integral y que da equilibrio.

Otra de sus principales virtudes fue haber potenciado a sus compañeros, sobre todo a Milton Delgado y Santiago Ascacibar, quienes son sus complementos en la mitad de la cancha. Al primero le dio confianza y le quitó el peso de la creación, hasta tornarse en una gran contención defensiva. El segundo, por su parte, aprovechó para sorprender en el área rival con un despliegue físico que desarrolló tras su paso por Estudiantes, donde también convirtió goles de esa manera.

La mentalidad es uno de sus pilares. Tuvo muchos gestos públicos en los que se refirió a distintos futbolistas como integrantes del plantel pese a estar relegados, apadrinó a los juveniles y hasta introdujo costumbres, como compartir un asado con el plantel los miércoles en su casa de Canning después de los entrenamientos vespertinos y la prohibición de visitas externas a las concentraciones.

Leandro Paredes es el principal líder de Boca.

También demostró ser un ejemplo de esfuerzo físico casi al límite. Disputó el partido con Universidad Católica en la Bombonera por la Copa Libertadores 2026 con una sobrecarga muscular y permaneció los 90 minutos en la cancha debido a la trascendencia del encuentro. El caso más emblemático fue contra Vasco da Gama en Brasil por las semifinales de la Copa Sudamericana, cuando tuvo una noche de película en el Maracaná al darle la clasificación a la final con un gol de media distancia tras ingresar en el complemento luego de apenas 11 días de un desgarro en el isquiotibial.

El título de Boca en la Copa Sudamericana es la segunda conquista del Xeneize tras la vuelta de Paredes a la institución, debido a que ya se había consagrado campeón de la Tabla Anual después del agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia en la Bombonera.

Leandro Paredes y la mirada de Rodolfo Arruabarrena en Boca

El mediocampista recibió halagos del entrenador del conjunto de La Ribera en diferentes oportunidades y demostró su admiración. "Es el capitán, el líder para nosotros, sabe mantener el ritmo. Las palabras que pueda decir son todas de elogio. Es gratificante tener un jugador de esa categoría", expresó el DT en la conferencia de prensa después de la goleada 3-0 sobre Banfield por las semifinales de la Copa Argentina.

"Es nuestro capitán y el ejemplo para muchos chicos. Dentro del campo nos maneja los tiempos y la salida", señaló luego del triunfo 2-0 sobre San Lorenzo en el estadio Nuevo Gasómetro por el Torneo Clausura 2026.