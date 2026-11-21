Boca, campeón de la Copa Sudamericana: los mejores memes de la victoria ante Atlético Mineiro Boca Juniors le ganó a Atlético Mineiro este sábado en Colombia en el final del segundo torneo internacional de clubes de fútbol más importante en América del Sur. Los hinchas inundaron las redes sociales con todo tipo de chistes. Por Agregar C5N en









Carl, de Los Simpson, como hincha de Boca Juniors en el bar de Moe.

Boca derrotó 2 a 0 a Atlético Mineiro este sábado en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla por la final de la Copa Sudamericana 2026. El Xeneize cortó su racha de 18 años sin títulos internacionales, tras la definición de la Copa Libertadores perdida en 2023, y el Galo sumó otra final continental perdida a las de 2024 y 2025.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena está en el mejor momento de los últimos años y llegó luego de ganar la tabla anual por ser el conjunto más regular del año. Además, la próxima semana también jugará la final de la Copa Argentina 2026.

En este escenario, los hinchas no tardaron en inundar las redes sociales con memes para expresar sus sentimientos durante el partido y tras el pitido final.

Desde el casi gol de Miguel Merentiel al comienzo del partido hasta su reparación con el segundo gol al inicio del segundo tiempo, además del primer tanto de mano de Santiago Ascacibar. Sin dejar de lado el agradecimiento al mediocampista Leandro Paredes que abandonó la cancha durante el segundo tiempo.

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Los 11 titulares de Boca Juniors y Atlético Mineiro Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Ruan, Vitao, Renan Lodi, Kaua Pascini; Kevin Castaño, Mamady Cissé, Fred; Bernard y Tomás Cuello. DT: Eduardo Domínguez.