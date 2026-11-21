Qué equipos argentinos festejan el título de Boca en la Copa Sudamericana El Xeneize derrotó a Atlético Mineiro y se consagró campeón del torneo continental, por lo que otros clubes se verán beneficiados de cara a los próximos campeonatos internacionales. Por Agregar C5N en









Boca se consagró en la Copa Sudamericana.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, por lo que rompió una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La coronación también fue festejada por otros equipos argentinos debido a que liberó un cupo de clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual.

El Xeneize se había clasificado a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores al consagrarse campeón de la Tabla Anual tras el agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia en la Bombonera, por lo que aseguró su participación en el torneo continental luego de su sorpresiva eliminación en la primera ronda de grupos.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana. Redes sociales La consagración del equipo de La Ribera en la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro reconfiguró los cupos de acceso para el campeonato internacional, ya que distintos equipos argentinos se verán beneficiados. Por lo pronto, además de Boca, Rosario Central también se clasificó directamente a la Copa Libertadores mediante la tabla anual.

En tanto, Belgrano también accedió a la fase de grupos luego de ser campeón del Torneo Apertura 2026, por lo que en 2027 disputará el campeonato por primera vez en su historia.

Qué equipos argentinos festejan el título de Boca en la Copa Sudamericana Como Boca finalizó 1° en la tabla anual con 63 puntos, ya tenía asegurada su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al conquistar la Sudamericana, ingresará por la plaza directa que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al campeón y desocupará su lugar en la clasificación argentina.