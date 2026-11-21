Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana tras vencer 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, por lo que rompió una sequía de 18 años sin títulos internacionales. La coronación también fue festejada por otros equipos argentinos debido a que liberó un cupo de clasificación a la Copa Libertadores 2027 a través de la Tabla Anual.
El Xeneize se había clasificado a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores al consagrarse campeón de la Tabla Anual tras el agónico triunfo 1-0 sobre Defensa y Justicia en la Bombonera, por lo que aseguró su participación en el torneo continental luego de su sorpresiva eliminación en la primera ronda de grupos.
Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana.
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La consagración del equipo de La Ribera en la Copa Sudamericana tras vencer a Atlético Mineiro reconfiguró los cupos de acceso para el campeonato internacional, ya que distintos equipos argentinos se verán beneficiados. Por lo pronto, además de Boca, Rosario Central también se clasificó directamente a la Copa Libertadores mediante la tabla anual.
En tanto, Belgrano también accedió a la fase de grupos luego de ser campeón del Torneo Apertura 2026, por lo que en 2027 disputará el campeonato por primera vez en su historia.
Qué equipos argentinos festejan el título de Boca en la Copa Sudamericana
Como Boca finalizó 1° en la tabla anual con 63 puntos, ya tenía asegurada su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al conquistar la Sudamericana, ingresará por la plaza directa que otorga la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al campeón y desocupará su lugar en la clasificación argentina.
En tal sentido, Argentinos Juniors, que terminó tercero en la general, pasará de jugar el repechaje a clasificarse directamente a la fase de grupos. Además, Independiente Rivadavia disputará la fase 2 en lugar del Bicho, ya que finalizó cuarto en la anual.
En tanto, también se liberará un cupo en la Copa Sudamericana 2027, por lo que Estudiantes ingresará a la fase de grupos en caso de perder la final de la Libertadores contra Palmeiras el 28 de noviembre en Montevideo.