La increíble coincidencia que ilusionó a los hinchas xeneizes está relacionada con el conjunto que los jugadores argentinos vistieron para la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, Colombia.

Boca Juniors salió al campo de juego del Estadio Metropolitano de Barranquilla este sábado con su camiseta titular azul y oro acompañada de shorts y medias amarillas este sábado, cuando derrotó a Atlético Mineiro de Brasil para quedarse con la Copa Sudamericana.

Lejos de ser una cábala planificada, la medida respondió a una disposición reglamentaria, aunque remite directamente a la histórica consagración en la Copa Libertadores 2007.

El vestuario despertó de inmediato el entusiasmo y la ilusión de los simpatizantes xeneizes, quienes asociaron rápidamente la vestimenta con una supuesta cábala histórica . Y, después de los 90 minutos, el resultado del partido les terminó dando la razón.

Más allá del fuerte peso simbólico que adquirió entre los hinchas, la elección del pantalón amarillo no respondió a una cábala deliberada, sino a una disposición reglamentaria de la Conmebol en materia de contraste de indumentaria .

Administrativamente, Atlético Mineiro figuraba como el equipo "local" (Equipo A) para la final , lo que explica por qué el conjunto brasileño mantuvo su indumentaria tradicional (camiseta a rayas blancas y negras, short negro y medias negras) y obligó a Boca Juniors a modificar sus pantalones y medias al color amarillo .

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El Reglamento establece que en la Final Única será considerado como "Equipo Local" a efectos administrativos, organizativos y de indumentaria aquel finalista que haya obtenido la mejor ubicación en la tabla de performance (es decir, mejor desempeño general) considerando todas las fases disputadas hasta las semifinales inclusive (o mejor rendimiento en la Fase de Grupos según la instancia de clasificación).

El antecedente que ilusionó: la odisea de la final de la Copa Libertadores 2007

La última vez que el club disputó una final internacional con camiseta azul y pantalón amarillo fue el 20 de junio de 2007, en la recordada revancha de la Copa Libertadores ante Gremio, en Porto Alegre. Aquella noche, con dos goles de Juan Román Riquelme, Boca se impuso 2-0 (cerrando un contundente 5-0 global tras el 3-0 en La Bombonera) y conquistó su última Copa Libertadores.