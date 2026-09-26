26 de septiembre de 2026 Inicio
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El conmovedor mensaje de la madre de Federico Aramburú tras la condena a sus asesinos: "Alivia saber que..."

Cristina Aramburú habló luego de que la Justicia francesa determinara penas de 26 y 19 años para el homicida del ex Puma, Loïk Le Priol, y su cómplice, Romain Bouvier. Destacó que la verdad quedó a la vista de todo el mundo.

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La familia del deportista argentino asesinado en 2022 rompió el silencio a la salida del recinto judicial.

La familia del deportista argentino asesinado en 2022 rompió el silencio a la salida del recinto judicial.

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Luego de conocerse la condena a los asesinos del ex Puma Federico Aramburú por parte del Tribunal Superior de París, la familia del exrugbier argentino dejó un mensaje de alivio y serenidad. "No entiendo cómo personas con semejantes antecedentes pudieron estar en libertad y actuar de esa forma", dijo su madre.

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Cecilia Aramburú rompió el silencio luego de conocerse las duras penas a los activistas de ultraderecha: 26 años para Loïk Le Priol y 19 años para su cómplice, Romain Bouvier. "Me alivia saber que ahora no pueden volver a hacer daño", dijo la madre del exjugador del seleccionado nacional de rugby al diario L’Équipe.

Tras cuatro años de proceso judicial, la decisión del tribunal conformó a los familiares y amigos que esuvieron presentes en las audiencias en la capital francesa. "Nos vamos con la certeza de que está claro que Federico fue víctima de dos criminales, y que Federico no era una persona violenta ni un delincuente", agregó Cecilia, quien dejó en claro que la verdad se conoció en todo el mundo.

Por último, el abogado de la querella, Yann le Bras, aseguró que las condenas fueron proporcionales a la brutalidad de los hechos ocurridos en el boulevard Saint-Germain. "La reacción es la del apaciguamiento. El castigo está a la altura de la gravedad del caso", subrayó el letrado el viernes en París.

Cómo fue el crimen de Federico Aramburú en París

El exrugbier argentino Federico Martín Aramburú fue asesinado a tiros en París el 19 de marzo de 2022, tras una discusión en un bar. Todo comenzó en la madrugada en el local Le Mabillon, en París. Aramburú y su amigo Shaun Hegarty discutieron con dos hombres franceses, Loïk Le Priol y Romain Bouvier. Hubo golpes y empujones, pero la situación se separó y los rugbiers se fueron. Los dos agresores buscaron armas de fuego y persiguieron a Aramburú por la calle. El ataque fue letal: Le Priol disparó contra el ex Puma, quien estaba desarmado.Aramburú murió en el lugar a los 42 años.

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