Video: la China Suárez apareció con otro auto y sin Mauro Icardi La influencer se burló en redes de la quita del carnet de conducir a su pareja y exmarido de Wanda Nara, luego del polémico video de imprudencia al volante que protagonizaron juntos. Agregar C5N en









La China Suárez volvió a subir un video recreando exactamente la misma escena y con el mismo tema de Dua Lipa. Redes sociales

La modelo y actriz Eugenia "China" Suárez volvió a encender las redes con un nuevo video en un auto de juguete, luego que la cartera de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitara a su pareja, el futbolista Mauro Icardi por manejar con ella cantando con medio cuerpo afuera.

La influencer respondió en redes a quienes tildaron a ella y su pareja de imprudentes al volante, y apareció al lado del auto eléctrico de Amancio, su hijo de 7 años, subiendo la apuesta: "¿Así está bien?”, escribió en la publicación junto a un emoji de risa.

La ironía digital, llegó luego del repudio público donde apareció sentada sobre la ventanilla de un auto en movimiento conducido por el delantero encendió los alarmas de seguridad vial. La infracción derivó en una sanción preventiva directa contra Icardi.

La china suarez se burla del video anterior hoy desde el autito de amancio pic.twitter.com/TJZU3StuuN — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 23, 2026 La ex Casi Ángeles prefirió transformar la sanción en una saga de contenidos, mientras el ex delantero del Galatasaray acusó al organismo de buscar publicidad a su costa: "Me parece raro que hasta el Ministerio se me cuelgue para tener un poquito de repercusión", dijo Icardi en su descargo.