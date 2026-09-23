La modelo y actriz Eugenia "China" Suárez volvió a encender las redes con un nuevo video en un auto de juguete, luego que la cartera de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitara a su pareja, el futbolista Mauro Icardi por manejar con ella cantando con medio cuerpo afuera.
La influencer respondió en redes a quienes tildaron a ella y su pareja de imprudentes al volante, y apareció al lado del auto eléctrico de Amancio, su hijo de 7 años, subiendo la apuesta: "¿Así está bien?”, escribió en la publicación junto a un emoji de risa.
La ironía digital, llegó luego del repudio público donde apareció sentada sobre la ventanilla de un auto en movimiento conducido por el delantero encendió los alarmas de seguridad vial. La infracción derivó en una sanción preventiva directa contra Icardi.
La ex Casi Ángeles prefirió transformar la sanción en una saga de contenidos, mientras el ex delantero del Galatasaray acusó al organismo de buscar publicidad a su costa: "Me parece raro que hasta el Ministerio se me cuelgue para tener un poquito de repercusión", dijo Icardi en su descargo.
Cuántos hijos tiene la China Suárez
La modelo Eugenia "China" Suárez tiene 3 hijos: Rufina Cabré, que nació en julio de 2013, fruto de su relación con el actor Nicolás Cabré. Magnolia Vicuña, que nació en febrero de 2018, de su vínculo con el actor Benjamín Vicuña, y tiempo después llegó Amancio, en julio de 2020, también hijo del actor chileno. La actriz se encuentra en pareja con el futbolista Mauro Icardi, con quien comparte momentos familiares y períodos de convivencia entre la Argentina y Turquía, ya que hasta hace dos meses el delantero jugaba en el Galatasaray, y junto a los menores.