La llamativa decisión que tomaron la China Suárez y Mauro Icardi tras la inhabilitación Acorralados por el escándalo vial y la fuerte exposición mediática, la pareja optó por un refugio inesperado para mantenerse alejados del conflicto. Agregar C5N en









La pareja decidió salir a navegar en medio de la polémica.

Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi intentaron bajar el perfil tras el fuerte revuelo provocado por la grabación donde la actriz aparecía asomada por la ventana de un vehículo en marcha. El episodio no solo desencadenó la sanción al futbolista por parte del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, sino que provocó un durísimo comunicado de Madres del Dolor. Desde la ONG remarcaron que las burlas posteriores significaron una total falta de respeto para las víctimas de accidentes viales.

La pareja decidió cambiar de aire en medio de la oleada de críticas y cuestionamientos por su irresponsabilidad al volante. Para alejarse del foco del conflicto, los mediáticos optaron por archivar temporalmente los vehículos terrestres y volcarse a una alternativa mucho más tranquila sobre el agua. Fue el propio delantero quien dejó al descubierto su nuevo destino a través de un registro íntimo compartido en sus redes sociales.

El delantero mostró una postal donde se la ve a la modelo a bordo de una lancha mientras recorrían las aguas del Delta del Tigre. En la imagen posteada en sus historias de Instagram, la actriz se mostró con cara de pocos amigos y haciendo un gesto de puchero mientras navegaban por los canales bonaerenses. De esta manera, el deportista intentó mostrar la intimidad de sus días lejos de las cámaras y las denuncias.

El llamativo paseo acuático buscó imponer una tregua tras varias jornadas agitadas de cruces mediáticos e intervenciones de organismos oficiales. Con este cambio de escenario por la geografía de la zona norte del conurbano, los protagonistas pretendieron poner paños fríos al asunto y dar vuelta la página de una polémica incesante.

La respuesta de Mauro Icardi tras ser inhabilitado Mauro Icardi rompió el silencio con una descarga furiosa contra las autoridades bonaerenses luego de enterarse de la medida tomada por el video grabado junto a la China Suárez. El delantero puso en duda el alcance legal de la sanción y remarcó la validez del documento con el cual maneja habitualmente fuera del país: “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”.