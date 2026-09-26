Sportacus, el personaje destacado de LazyTown: qué fue de la vida del actor que era furor en la TV infantil Antes de ponerse el traje azul, el actor ya había construido una carrera ligada al deporte y la actividad física. Agregar C5N en









¿Qué fue de la vida de Sportacus, el protagonista de ﻿LazyTown? IMDb

Sportacus se convirtió en uno de los personajes más recordados de la TV infantil.

Detrás del héroe había un deportista con una historia particular.

Su camino hasta convertirse en Sportacus comenzó mucho antes de la serie.

Después de LazyTown, Magnús Scheving continuó con nuevos proyectos. Durante los 2000, LazyTown se convirtió en una de las series infantiles más reconocidas de la televisión y Sportacus quedó asociado a la actividad física, las acrobacias y los hábitos saludables. Detrás de ese personaje estaba Magnús Scheving, un islandés que ya tenía una importante trayectoria deportiva antes de ponerse frente a las cámaras. Su historia, de hecho, comenzó mucho antes de que el famoso traje azul se volviera conocido.

Scheving nació el 10 de noviembre de 1964 en Borgarnes, Islandia, y durante su juventud se dedicó a distintos oficios, entre ellos la carpintería. Incluso llegó a construir su propia casa y mantuvo vínculos con la construcción mientras desarrollaba su carrera como deportista. Todo cambió a partir de una apuesta con un amigo, quien lo desafió a practicar gimnasia aeróbica, una disciplina que hasta ese momento desconocía.

El desafío terminó convirtiéndose en una carrera deportiva: en 1992 fue campeón islandés individual, al año siguiente consiguió el título escandinavo y en 1994 y 1995 fue campeón europeo. Además, obtuvo una medalla de plata en un campeonato mundial y en 1994 fue elegido Deportista del Año en Islandia. Varias de las habilidades que después mostró como Sportacus tenían una relación directa con su experiencia fuera de la televisión.

Qué fue de la vida de Magnús Scheving La idea de LazyTown apareció mucho antes de la serie. En 1995, Scheving publicó un libro infantil llamado Áfram Latibær! (en español ¡Vamos, LazyTown!) donde planteaba la importancia de que los chicos se mantuvieran activos y adoptaran hábitos saludables. La historia pasó después al teatro y allí apareció una primera versión de Sportacus interpretada por el propio Scheving. Con el tiempo, el proyecto creció hasta convertirse en una producción televisiva internacional.

LazyTown llegó a la televisión en 2004 y Scheving asumió varios roles dentro de la franquicia: fue su creador, productor y también protagonista. Aunque originalmente no tenía pensado interpretar a Sportacus, finalmente terminó ocupando ese lugar durante años. La serie tuvo cuatro temporadas y 78 episodios, hasta que en 2014 dejó el papel y también su posición al frente de LazyTown Entertainment.