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Escándalo en la televisión: conductora estrella de América anunció que se va a Telefe

Una de las caras más reconocidas del canal del cubo contó que recibió una oferta que le resultó prácticamente imposible de rechazar: “Me costó mucho decidirme”.

Yanina Latorre se va a hacer un programa de Masterchef en Telefé.
Yanina Latorre se va a hacer un programa de Masterchef en Telefé.

En medio de un gran momento profesional, Yanina Latorre confirmó un importante giro en su carrera: sin abandonar su espacio en la pantalla de América TV, la comunicadora desembarcará en Telefe para ponerse al frente de un nuevo ciclo vinculado a uno de los programas insignia del canal.

Yanina Latorre y Majo Martino aseguraron que tienen una excelente relación. 
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Fiel a su estilo, la propia conductora comenzó revelando la noticia en tono enigmático durante la emisión de Sálvese quien pueda (SQP): "Se suma a MasterChef y no es a cocinar. Vinieron lo que hacía Del Moro, va a haber un programa, esa persona va a hacer la entrevista al eliminado. Ha trabajado en Telefe en el último tiempo, es de América".

Minutos más tarde, Latorre terminó por ratificar que ella será la encargada de conducir las entrevistas a los concursantes eliminados del reality gastronómico, un contenido que se emitirá semanalmente a través de las plataformas digitales de Telefe.

Respecto a cómo se concretó el pase y el permiso institucional de su canal de origen, Yanina detalló lo vertiginoso del acuerdo: "Me autorizaron de este canal. Me sorprendió el llamado, fue el fin de semana, no me lo esperaba. Voy a hacer la entrevista picante a cada uno que salga eliminado. Me divierte mucho hacerlo, son veinte minutos. Sumo un trabajo más a mi vida, estoy contenta. Me costó decidirme".

El anuncio no estuvo exento de bromas en el piso por parte de sus compañeros, quienes rápido remarcaron la inevitable conexión con la conductora del reality al grito de "¡Wanda es tu jefa!". Sin perder el reflejo, la blonda aclaró su autonomía en el nuevo formato: "Tengo mi propio programa de entrevistas".

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