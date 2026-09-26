El emotivo posteo de Jimena Barón en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo Horas antes de que trascendiera la internación del exjugador de Banfield, la actriz le dedicó un emotivo mensaje a Momo, el hijo que tienen en común. El exfutbolista permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, tras sufrir un derrame pleural en el pulmón derecho. Agregar C5N en









Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor Morrison.

Antes de que trascendiera la preocupante situación de salud que atraviesa Daniel Osvaldo, Jimena Barón compartió una publicación acompañada de un emotivo mensaje dedicado a Momo, el hijo que tuvo con el exfutbolista.

Jimena eligió celebrar el cierre de una etapa importante en la vida del menor, que tiene 12 años. A través de sus redes sociales, la cantante expresó el orgullo que siente por el crecimiento del adolescente y recordó algunos de los momentos que compartieron a lo largo de los años.

"¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresás, te vas de viaje con tus amigos, ya tuviste tu baile de 7mo, falta la fiesta con las familias y el cole y falta la tirada de papelitos tu último día. Tu último día de primario, y se viene el secundario", escribió.

View this post on Instagram En su publicación, la cantante describió cómo ve a su hijo transitando esta nueva etapa: "Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo; te veo lindo, hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes".

"Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo. Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y si soy egoísta, me duele", continuó.