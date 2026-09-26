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El emotivo posteo de Jimena Barón en medio de la preocupación por la salud de Daniel Osvaldo

Horas antes de que trascendiera la internación del exjugador de Banfield, la actriz le dedicó un emotivo mensaje a Momo, el hijo que tienen en común. El exfutbolista permanece en la unidad de terapia intensiva del Hospital Municipal de Llavallol, en Lomas de Zamora, tras sufrir un derrame pleural en el pulmón derecho.

Jimena Barón le dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor Morrison.

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Jimena eligió celebrar el cierre de una etapa importante en la vida del menor, que tiene 12 años. A través de sus redes sociales, la cantante expresó el orgullo que siente por el crecimiento del adolescente y recordó algunos de los momentos que compartieron a lo largo de los años.

"¡Qué año! Llega el final de una etapa tan importante, tan linda, tan emocionante. Te egresás, te vas de viaje con tus amigos, ya tuviste tu baile de 7mo, falta la fiesta con las familias y el cole y falta la tirada de papelitos tu último día. Tu último día de primario, y se viene el secundario", escribió.

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En su publicación, la cantante describió cómo ve a su hijo transitando esta nueva etapa: "Te veo grande, musculoso, te veo inteligente, rápido, gracioso, empático, pillo; te veo lindo, hijo, todo perfumado con tus fragancias árabes que están de moda y nunca te son suficientes".

"Una parte egoísta de mi corazón sufre un poco viéndote despegar, tomándote solo el bondi, no tan interesado en cosas que antes te encantaban, conmigo. Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos y si soy egoísta, me duele", continuó.

Vía @Jmena

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La nostalgia de Jimena Barón por el crecimiento de Morrison

Asimismo, la cantante reflexionó sobre el crecimiento de su hijo y reconoció la mezcla de tristeza y nostalgia que le genera verlo cada vez más independiente: "No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar. Me cuento a mí misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cagándonos de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos".

"Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente", agregó. Y concluyó expresando: "Gracias por enseñarme a ser mamá. Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida".

Vía @Jmena

Vía @Jmena

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