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Charly García almorzó en un restaurante de Colegiales y recibió un particular homenaje que se volvió viral

El músico visitó un local gastronómico porteño, donde fue sorprendido con varios gestos pensados para él. Las imágenes del particular momento no tardaron en generar repercusión en las redes sociales.

Charly García volvió a sorprender a sus fans.

Charly García volvió a sorprender a sus fans.

Charly García permanece alejado de los medios, pero cada aparición pública causa furor entre los fans y, esta vez, fue viral por una particular situación. Este viernes, el cantante almorzó en un restaurante del barrio de Colegiales llamado Loreto Garden Bar. Dispuesto a disfrutar de su comida, el músico recibió varias atenciones por parte de los dueños del lugar, quienes le tomaron una foto y la compartieron en las redes sociales.

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Captura de pantalla: redes sociales

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El músico acudió al lugar y se mostró de muy buen humor durante la jornada. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: fue fotografiado fumando dentro del local. La imagen rápidamente se volvió viral por una particularidad. Detrás del artista podía verse un cartel con la frase "Prohibido fumar, excepto Charly García", un divertido guiño de los dueños del establecimiento hacia el músico.

Pero ese no fue el único gesto que tuvieron con Charly durante su visita. Cuando el cantante pidió una hamburguesa con papas fritas, desde la cocina decidieron sorprenderlo con un particular homenaje: le llevaron su pedido envuelto en un papel que tenía escrito “Say No More”, la emblemática frase que se convirtió en un sello de su carrera.

Captura de pantalla: redes sociales

Captura de pantalla: redes sociales

La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

Mirtha Legrand permanece internada en el Sanatorio Mater Dei desde el viernes pasado, y ahora los médicos publicaron un nuevo parte médico sobre cómo evoluciona su salud. La diva de los almuerzos mantiene en vilo al país después de ingresar nuevamente a la clínica días después de recibir el alta.

Gentileza: internet

Gentileza: internet

El nuevo parte sobre su salud lleva la firma del Dr. Enrique Echagüe, Director Médico del sanatorio, donde explicó que "la Sra. Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementado su actividad física con el equipo de Kinesiología".

De esta manera permanecerá internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias. "Agradecemos especialmente a todos la comprensión y respeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico", remarcaron.

Captura: internet

Captura: internet

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