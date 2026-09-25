Qué fue de la vida de Guada Antón después de Casi Ángeles: la maternidad y la frustración que la alejó de la tele

Fue parte de una de las tiras más exitosas representando a Alelí, pero decidió alejarse de los medios y cambiar de rumbo: se recibió de psicóloga y fue mamá. La actriz reveló sus ganas de volver a actuar y recordó la frustración que la hizo abandonar su carrera: "Me rendí muy rápido".

Qué fue de la vida de Guada Antón, la actriz que brilló a los 10 años en Casi Ángeles.

Guada Antón formó parte de uno de los grandes éxitos juveniles de la televisión argentina, pero decidió alejarse de los medios tiempo después. En diálogo con C5N, reveló qué la llevó a abandonar la actuación y contó cómo es su presente, lejos de las cámaras, enfocada en la maternidad y con un nuevo proyecto profesional.

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Tenía apenas 10 años cuando formó parte del elenco de Casi Ángeles, la exitosa ficción que marcó a toda una generación. Parecía que aquella experiencia marcaba el inicio de su carrera. Sin embargo, decidió alejarse de la televisión y construir una vida lejos de la exposición mediática.

Con el paso de los años, terminó el colegio, comenzó a estudiar y dejó atrás los castings. Hoy su realidad es otra: se convirtió en mamá, es psicóloga y trabaja atendiendo niños en un centro terapéutico que creó junto a su pareja. "Mi vida hoy está súper alejada de todo lo que es la televisión", reconoció.

Sin embargo, contó que durante su embarazo volvió a tener repercusión en las redes sociales. "No me lo imaginaba. Eso hizo que se contacten marcas conmigo y que la gente me empiece a hablar mucho más. Me empezaron a preguntar sobre el embarazo. Yo no pensé que iba a ser una bomba y lo fue", explicó.

Más allá de ese acercamiento a las redes, su vida cotidiana transcurre lejos de los medios. "Yo atiendo niños, tengo un centro terapéutico con mi pareja. Es un proyecto que nació el año pasado juntos. Estoy enfocada en eso", expresó.

La frustración que llevó a Guada Antón a alejarse de la televisión después de Casi Ángeles

A pesar de haber interpretado a Alelí en Casi Ángeles, Guada reconoció que cuando terminó de grabar la tira fue difícil volver a conseguir un papel dentro de la industria. Luego de ser parte de una de las ficciones más exitosas de esos años, comenzó a presentarse a castings sin conseguir nuevos trabajos.

"Fue una cuestión de ir a castings y no quedar. Creo que no aguanté esa frustración. Fue muy fuerte pasar de estar en el programa más exitoso en su momento a ir a castings y no quedar", recordó.

La actriz era apenas una niña y el cambio terminó influyendo en su decisión de abandonar ese mundo. "Fue duro, fue muy difícil. Creo que eso me hizo renunciar a esa vida y decir: 'Bueno, hasta acá, basta, no quiero sufrir más'", confesó.

Guada Antón y Peter Lanzani.

Desde la perspectiva que tiene hoy, reconoce que abandonó demasiado rápido: "Creo que si me hubiese quedado y me hubiese esforzado un poco más... Me rendí muy fácil". Sin embargo, aclaró que no se arrepiente del camino que tomó: "Amo mi vida de hoy".

Además, destacó que su salida de la televisión no estuvo relacionada con una experiencia negativa durante Casi Ángeles. Por el contrario, tienen recuerdos muy especiales de aquella etapa. "La experiencia fue hermosa. Yo antes de ser madre decía que era el momento más feliz de mi vida", aseguró. Y explicó que, una vez tomada la decisión, no volvió a intentarlo: "Una vez que cerré esa puerta, la cerré. Después terminé el colegio, decidí empezar a estudiar. Una vez que tomé la decisión de 'hasta acá', fue hasta acá".

Guada Antón como Alelí Ordoñez en Casi Ángeles.

Su nueva vida, la maternidad y la posibilidad de volver a actuar

La maternidad también modificó su relación con la exposición. La actriz reconoció que le costaría aceptar que su hija decidiera seguir sus pasos y entrar al mundo de la televisión. "Creo que me costaría si quisiera estar en la tele, porque no sé si soportaría que hablen de ella, que alguien diga algo malo", aseguró.

Guada vía Instagram @guadalupeantonok

A pesar de sus miedos, aseguró que respetaría su decisión: "Obvio que le diría que sí, que haga lo que ella quiera. Como mamá me costaría un montón, pero 100% la acompañaría".

Aunque su presente parece definitivamente alejado de aquella etapa, reconoce que extraña actuar. "A veces extraño, sí. De hecho, muchas veces me planteé empezar teatro", reveló. Sin embargo, hizo una distinción entre regresar a la actuación y volver a exponerse públicamente.

"No sé si volvería a la televisión, a los medios, a que se hable de mí. Pero una obra de teatro sí, me encantaría. No sé si me gustaría volver a la exposición; me gustaría volver a actuar, que es algo que a mí me encanta", explicó. "Creo que iría más por el teatro que por la tele. Es como para sacarme las ganas de actuar", concluyó.