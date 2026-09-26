Donald Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: "No es aceptable" “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, respondió el mandatario de Estados Unidos a la prensa local, sobre el plan presentado que incluía la reapertura del paso marítimo y la reanudación de las charlas acerca del programa nuclear, a cambio de que se suspendan las sanciones económicas y el bloqueo naval. Por Agregar C5N en









Donald Trump no aceptó la propuesta de Irán, informó The Washington Post.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este sábado la propuesta realizada por Irán para la reapertura del estrecho de Ormuz, en medio de conflicto que mantiene en vilo al mundo por el precio del petróleo. “Hicieron una propuesta, pero la rechacé”, afirmó a la prensa local.

El plan presentado por Irán incluía, en un plazo de 7 días, la reapertura del paso marítimo y la reanudación de las charlas acerca del programa nuclear, a cambio de que se suspendan las sanciones económicas y el bloqueo naval. “Quieren hacer un acuerdo, lo cual está bien, a mí me gustan los acuerdos. Pero ese acuerdo no sería aceptable”, manifestó Trump, consigna la información de The Washington Post.

El estrecho de Ormuz es el punto estratégico ya que fluye casi un 30% del petróleo mundial. Tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán a finales de febrero, el país del suroeste asiático minó el lugar y advirtió a los barcos que no lo atravesaran sin autorización de Teherán. Eso generó que el tráfico marítimo se reduzca drásticamente, lo que provocó un aumento de los precios de la energía a nivel mundial.

Como contrapartida, Estados Unidos impuso un bloqueo naval a los puertos de Irán, clausurando sus exportaciones de petróleo con el objetivo de ejercer presión económica sobre Teherán. El conflicto se mantiene sin solución y este sábado fracasó el nuevo intento de charlas y la reapertura parcial del estrecho.