El furioso descargo de Mauro Icardi tras la inhabilitación de su licencia: "Se me cuelga de las pelo..."

El futbolista rompió el silenció y arremetió sin piedad contra la decisión del organismo, que anunció que le inhabilitarían la licencia de conducir.

Luego de que la provincia de Buenos Aires impulsara la inhabilitación preventiva de su licencia de conducir, Mauro Icardi salió al cruce a través de X. El futbolista cuestionó la medida y puso en duda que pueda aplicarse sobre la licencia italiana que, según aseguró, se encuentra vigente.

La reacción de la China Suárez tras la inhabilitación a Mauro Icardi tras su polémico video

Todo comenzó con el posteo de un video de Eugenia “La China” Suárez , con su cuerpo saliendo por la ventana del auto, sin cinturón y cantando una canción de Dua Lipa, mientras Mauro Icardi conducía a una velocidad no permitida. “No necesito manifestar porque ya llegó el hombre que pedí” , escribió sobre la filmación.

Si bien muchos seguidores se mostraron contentos por la pareja, otros cuestionaron la seguridad de la actriz. En ese sentido, horas después, desde la cuenta oficial del Ministerio de Transporte bonaerense (@TransportePBA) informaron que Icardi se encontraba al volante con la licencia vencida.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo. Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w

“Eugenia ‘la China’ Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo. Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida”, señalaron desde el organismo.

Frente a esta situación, las autoridades decidieron inhabilitar preventivamente la licencia del exjugador del Galatasaray. “Por eso, dispusimos su inhabilitación preventiva. Antes de obtener una nueva licencia, deberá ser evaluado para determinar su aptitud para conducir. La seguridad vial no admite excepciones” , concluyeron.

Captura: redes sociales

La contundente respuesta de Mauro Icardi

Tras la publicación, la respuesta del delantero fue tajante: cuestionó la medida y puso en duda que pueda aplicarse sobre su licencia italiana vigente. “Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029”, comenzó diciendo.

“Me parece raro que hasta el ministerio de transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios. Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas”, cuestionó.

"Dejen de mentirle a la gente y póngase a trabajar. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. Que inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, concluyó.