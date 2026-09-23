Un banquete de emojis: Wanda Nara reaccionó a la inhabilitación para manejar de Mauro Icardi

La conductora Wanda Nara opinó sobre el video en que su ex marido Mauro Icardi va manejando con su pareja, la modelo Eugenia "China" Suárez con medio cuerpo fuera del auto, por lo que le sacaron el carnet de conducir: puso dos emojis de sorpresa.
La provincia de Buenos Aires inhabilitó a Mauro Icardi tras el polémico video de la China Suárez. Mientras tanto, Wanda Nara se pronunció en redes.
La conductora Wanda Nara opinó sobre el video en que su ex marido Mauro Icardi va manejando con su pareja, la modelo Eugenia "China" Suárez con medio cuerpo fuera del auto, por lo que le sacaron el carnet de conducir: puso dos emojis de sorpresa.
La empresaria se metió en la polémica por la inseguridad vial y el mal ejemplo que dejó al descubierto el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, y que tuvo como consecuencia la inhabilitación para manejar en la Argentina.
El tema fue escalando en redes, y Nara recibió cientos de comentarios para que deje que la atención se centre en el futbolista y la influencer, y para que de un paso al costado: "¿Qué hacés acá vos?”, “Wanda me muerou”, “Ni aparezcas, reina. Dejalos. Esto es un banquete”, acotaron los usuarios en X tras la sanción al deportista.
Por su parte, el ex delantero del Galatasaray hizo un descargo en redes subido de tono y con dureza contra las autoridades, poniendo el foco en la validez o no de su documentación para conducir: "Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, lanzó Icardi en sus redes.
La sanción a Mauro Icardi fue impuesta por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. En el video, se ve la imprudencia del futbolista en una grabación que difundió y publicó su pareja, Eugenia “China” Suárez, donde ella viajaba sin cinturón de seguridad y con parte del cuerpo fuera de la ventanilla de un auto en movimiento que conducía Icardi.