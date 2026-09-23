IR A
IR A

Un banquete de emojis: Wanda Nara reaccionó a la inhabilitación para manejar de Mauro Icardi

La provincia de Buenos Aires inhabilitó a Mauro Icardi tras el polémico video de la China Suárez. Mientras tanto, Wanda Nara se pronunció en redes.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión del video.

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión del video.

Redes sociales

La conductora Wanda Nara opinó sobre el video en que su ex marido Mauro Icardi va manejando con su pareja, la modelo Eugenia "China" Suárez con medio cuerpo fuera del auto, por lo que le sacaron el carnet de conducir: puso dos emojis de sorpresa.

Tensión en el canal de aire por el cruce entre protagonistas de la señal.
Te puede interesar:

Incendiaria pelea entre dos figuras de Telefe que generó impacto en las redes: "El problema no era yo"

La empresaria se metió en la polémica por la inseguridad vial y el mal ejemplo que dejó al descubierto el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, y que tuvo como consecuencia la inhabilitación para manejar en la Argentina.

El tema fue escalando en redes, y Nara recibió cientos de comentarios para que deje que la atención se centre en el futbolista y la influencer, y para que de un paso al costado: "¿Qué hacés acá vos?”, “Wanda me muerou”, “Ni aparezcas, reina. Dejalos. Esto es un banquete”, acotaron los usuarios en X tras la sanción al deportista.

Por su parte, el ex delantero del Galatasaray hizo un descargo en redes subido de tono y con dureza contra las autoridades, poniendo el foco en la validez o no de su documentación para conducir: "Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, lanzó Icardi en sus redes.

Mauro Icardi fue sancionado por su negligencia la volante

La sanción a Mauro Icardi fue impuesta por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial. En el video, se ve la imprudencia del futbolista en una grabación que difundió y publicó su pareja, Eugenia “China” Suárez, donde ella viajaba sin cinturón de seguridad y con parte del cuerpo fuera de la ventanilla de un auto en movimiento que conducía Icardi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La empresaria insultó a una periodista al aire.

Polémica: Wanda Nara lanzó un insulto al aire contra una periodista sin saber que el micrófono estaba prendido

La burla de Wanda Nara hacia Suárez que no pasó desapercibida.

Wanda Nara lanzó un filoso comentario contra la China Suárez y reavivó el escándalo: "Yo no robo maridos"

La Joaqui generó expectativa al adelantar que el estreno será el miércoles 23 de septiembre.

La Joaqui se inspiró en Wanda Nara para su próximo lanzamiento: la insólita frase con la que anticipó su nueva canción

Wanda Nara y un nuevo conflicto con Mauro Icardi.

Nuevo escándalo para Wanda Nara: la decisión que tomó la psicóloga de sus hijas y enfureció a Mauro Icardi

Salió a la luz la insólita razón de la bronca entre la periodista y la empresaria.

Se filtró el escandaloso motivo del enojo de Vero Lozano con Wanda Nara: nadie lo puede creer

La mamá de Wanda Nara arremetió contra la China Suárez.

La mamá de Wanda Nara destrozó a la China Suárez: "No puedo soportar lo que le hace a mis nietas"

últimas noticias

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

Hace 15 minutos
Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia de Discapacidad Nacional, en Comodoro Py.

Otro revés para Spagnuolo: la Cámara rechazó que sea querellante en una causa por la filtración de los audios

Hace 15 minutos
Un vecino de San Isidro recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro.

San Isidro: un vecino recuperó más de $27 millones tras reclamar por un plan de ahorro automotor

Hace 19 minutos
Puma Rodríguez atacó a Levinton sin saberlo.

El papelón del Puma Rodríguez: destrozó una canción de Joaquín Levinton mientras el cantante estaba a su lado

Hace 32 minutos
La Chiqui atraviesa un delicado momento de salud.

La dramática decisión que tomó la familia de Mirtha Legrand en medio de su internación

Hace 33 minutos