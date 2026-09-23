Un banquete de emojis: Wanda Nara reaccionó a la inhabilitación para manejar de Mauro Icardi La provincia de Buenos Aires inhabilitó a Mauro Icardi tras el polémico video de la China Suárez. Mientras tanto, Wanda Nara se pronunció en redes. Agregar C5N en









Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras la difusión del video. Redes sociales

La conductora Wanda Nara opinó sobre el video en que su ex marido Mauro Icardi va manejando con su pareja, la modelo Eugenia "China" Suárez con medio cuerpo fuera del auto, por lo que le sacaron el carnet de conducir: puso dos emojis de sorpresa.

La empresaria se metió en la polémica por la inseguridad vial y el mal ejemplo que dejó al descubierto el padre de sus hijas, Francesca e Isabella, y que tuvo como consecuencia la inhabilitación para manejar en la Argentina.

El tema fue escalando en redes, y Nara recibió cientos de comentarios para que deje que la atención se centre en el futbolista y la influencer, y para que de un paso al costado: "¿Qué hacés acá vos?”, “Wanda me muerou”, “Ni aparezcas, reina. Dejalos. Esto es un banquete”, acotaron los usuarios en X tras la sanción al deportista.

ICARDI AL VOLANTE CON LICENCIA VENCIDA



Eugenia “la China” Suárez se quitó el cinturón y sacó gran parte de su cuerpo por la ventanilla mientras Mauro Icardi continuaba conduciendo.



Ante la difusión del video, constatamos que Icardi tenía su licencia de conducir vencida. pic.twitter.com/lV5rFGbD1w — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) September 21, 2026 Por su parte, el ex delantero del Galatasaray hizo un descargo en redes subido de tono y con dureza contra las autoridades, poniendo el foco en la validez o no de su documentación para conducir: "Hola buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar?”, lanzó Icardi en sus redes.