26 de septiembre de 2026 Inicio
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La continuidad de Lionel Scaloni en la Selección argentina: el entrenador se reunió con Claudio Tapia en Ezeiza

El director técnico de la Albiceleste mantuvo un encuentro con el presidente de la AFA. En principio, la propuesta sería un nuevo contrato hasta la Copa América 2028, con la opción de una extensión para el Mundial 2030.

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Tapia charla con Scaloni sobre su futuro.

Tapia charla con Scaloni sobre su futuro.

AFA

El presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), Claudio Chiqui Tapia, comenzó las conversaciones con el director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, para la renovación luego de que el mismo DT haya instalado rumores de renuncia, tras perder la final del Mundial 2026 ante España.

Caras nuevas y viejos conocidos en el primer 11 de la Selección post Mundial.
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En la cuenta oficial de la Albiceleste confirmaron: "Comenzaron las charlas entre el Presidente de la AFA, Claudio Tapia y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste".

Pero, Scaloni ya había anticipado de esta reunión: “Ayer (por el miércoles) nos íbamos a reunir pero tuve que ir al dentista y no pudimos, ja. Hoy (jueves) él está en Paraguay. Hablaremos, está la predisposición máxima para sentarse, pero cuando tengamos que comunicar algo, lo haremos. Por ahora sigue todo igual”.

Desde ese día en el que Scaloni, entre lágrimas, aseguró que era el final y no sabía si iba a continuar como DT de la Selección, no hubo más novedades más que más y más rumores.

Ante esto, se especula que podría renovar por dos años hasta la Copa América 2028 con opción a extenderla por dos más hasta llegar al Mundial 2030. Pero antes, Scaloni dirigirá los próximos tes amistosos de la Selección ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

Lionel Scaloni probó el primer 11 post Mundial: recambio generacional

La Selección argentina puso en marcha una nueva etapa de entrenamientos en el predio de Ezeiza con la mira puesta en la serie de amistosos de la fecha FIFA. De cara al compromiso del próximo miércoles 30 de septiembre frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, Lionel Scaloni dispuso una práctica formal de fútbol donde comenzó a delinear el equipo.

En el ensayo táctico, el director técnico sorprendió al parar una formación titular cargada de novedades. Una de las mayores sorpresas de la jornada fue la decisión de juntar en la ofensiva a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. A su vez, la irrupción del juvenil Franco Mastantuono sobre el sector derecho del mediocampo y la presencia de Agustín Giay en el lateral derecho marcaron la impronta del recambio generacional. Por su parte, en la banda izquierda actuó Facundo Medina en reemplazo de Nicolás Tagliafico, quien no sumó minutos en la prueba futbolística.

Ante la ausencia inicial de referentes como Rodrigo De Paul y Giovanni Lo Celso -quienes junto a Messi y Nicolás Otamendi estarán disponibles para el partido final en el Monumental-, el entrenador aprovechó para dar espacio a las nuevas caras de la convocatoria. De este modo, sumaron minutos juveniles que transitan sus primeras citaciones en la Selección mayor, tales como Román Vega, Tomás Palacios y Leonel Flores, este último ingresando durante el entrenamiento en reemplazo de Mastantuono.

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