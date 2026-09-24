24 de septiembre de 2026 Inicio
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Viviam Perrone, referente de Madres del dolor, repudió el polémico video de la China Suárez y Mauro Icardi

La integrante de Madres del dolor, y de la Asociación de Víctimas de Tránsito repudió la falta de empatía de la pareja de famosos. "Detrás de cada víctima de tránsito hay una familia marcada", aseguró la madre de Kevin Sedano, víctima de la inseguridad vial.

Marina Hermoso
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Marina Hermoso
La integrante de Madres del dolor repudió la falta de empatía con las víctimas de tránsito.

La integrante de Madres del dolor repudió la falta de empatía con las víctimas de tránsito.

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El escándalo por la imprudencia vial de la modelo Eugenia "China" Suárez y su pareja, el futbolista Mauro Icardi, sumó un nuevo repudio: Viviam Perrone, referente histórica en la lucha contra la inseguridad vial, habló con C5N sobre el desafortunado video y la reacción de la pareja mediática tras la inhabilitación para manejar.

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"Sacamos un comunicado cuando vimos el nuevo video porque realmente nos duele que una madre no comprenda la gravedad de su conducta y responda con una burla”, lanzó la mamá de Kevin Sedano, víctima de un siniestro vial.

La entrevistada apuntó a C5N a la falta de empatía de la influencer y el deportista ante los riesgos en la vía pública: "En todos los demás casos las personas dijeron 'me equivoqué'. Pero acá lamentablemente no comprenden, y eso es lo que más duele: que esto causa muertes y destruye familias”, enfatizó.

Luego de que la cartera de Transporte de la Provincia de Buenos Aires le suspendiera el registro al delantero y la modelo subiera un nuevo video en tono de burla con un auto de juguete de su hijo, Perrone apuntó a la secuela publicada por Suárez: "Detrás de cada víctima hay una familia marcada".

El comunicado de Madres del Dolor y la aclaración sobre el registro de Icardi

Paralelamente a las palabras de Viviam Perrone, la Asociación Madres del Dolor emitió un comunicado donde explicaron los motivos viales que justifican la acción de la Provincia de Buenos Aires, que inhabilitó al futbolista Mauro Icardi al volante. Además, desmintieron las excusas del futbolista sobre la documentación extranjera:

En el texto detallan que las imágenes muestran a Icardi con el cinturón mal puesto y a Eugenia "China" Suárez con gran parte del cuerpo fuera de la ventanilla, en movimiento, son faltas graves "suficientes para justificar la adopción de medidas preventivas".

Licencia vencida en Argentina

La Asociación Madres del dolor aclaró que la licencia del futbolista estaba vencida desde 2019, por lo que para volver a manejar en el país deberá volver a rendir los exámenes correspondientes. La entidad fue tajante en cuanto a la licencia italiana de Icardi: "La sola manifestación de poseer una licencia italiana no resulta suficiente para acreditar que se encontraba habilitado en el país. En cualquier caso, contar con una licencia extranjera no exime del cumplimiento de las normas de tránsito argentinas".

Las asociaciones lamentaron que los involucrados en el video se tomen el tema con ligereza, siendo que es un tema sensible y que involucra vidas humanas en Argentina. "Lamentamos profundamente que, lejos de pedir disculpas, hayan realizado declaraciones desafortunadas e incluso difundido otro video en el que se toma con ligereza una situación de extrema gravedad. Ojalá puedan recapacitar, porque detrás de cada conducta irresponsable al volante puede haber una vida. Y detrás de cada víctima, una familia que queda marcada para siempre”, concluyeron en el comunicado.

La historia trágica de Kevin Sedano

La vida de Viviam Perrone cambió el 1 de mayo de 2002. Ese día sobre la Avenida del Libertador, en Vicente López, su hijo Kevin Sedano, fue atropellado por Eduardo Sukiassian, quien conducía al doble de la velocidad permitida. Según testigos, el conductor pasó un semáforo en rojo, impactó al joven, frenó a media cuadra y, tras ver la gravedad de la situación, aceleró y se fugó. Kevin luchó por su vida durante una semana, pero falleció el 8 de mayo.

En 2007, Sukiassian fue condenado a tres años de prisión de cumplimiento efectivo y a 10 años de inhabilitación para conducir, tras ser hallado culpable por el Tribunal Oral 7 de San Isidro del delito de homicidio culposo agravado.

"Cuánto tiempo y la tristeza no cede. Lo extrañamos, lo soñamos, lo imaginamos. Quiero agradecer a todos los que acompañan y acompañaron a mi familia en este tiempo. Los que se convirtieron en amigos, en compañeros de lucha y también de alegrías", aseguró Perrone en la entrevista.

A parir de esta pérdida, la activista fundó la asociación Madres del dolor e integra la Asociación Víctimas de Tránsito, donde da charlas de prevención y concientización sobre la seguridad vial y acompaña a las familias que quienes perdieron su vida producto de la negligencia al volante.

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