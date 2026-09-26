Esta nena le hizo un pedido al Ratón Pérez y lo que recibió se volvió viral: qué fue La niña cordobesa dejó una carta junto a su diente con un pedido muy especial y la respuesta que encontró al despertarse emocionó a su mamá y a los usuarios de las redes sociales. Por Agregar C5N en









Una nena cordobesa le hizo un pedido muy especial al Ratón Pérez y la sorpresa que encontró al despertarse conmovió a miles de personas.

Qué le pidió la niña al famoso personaje infantil

Cómo preparó la sorpresa su mamá

Qué encontró la pequeña cuando se despertó

El audio que compartió y se volvió viral

La reacción de los usuarios ante la tierna historia Esta nena le hizo un pedido al Ratón Pérez y lo que recibió se volvió viral: una nena cordobesa dejó una particular carta junto a su diente y pidió algo muy especial. Su mamá decidió cumplirle el deseo y registró el momento en que descubrió la sorpresa.

Una niña de Córdoba protagonizó una de esas historias que rápidamente enternecen en redes sociales. Después de que se le cayera un diente, decidió escribirle una carta al mítico roedor con un pedido muy particular: quería tener una foto junto al personaje que, según la tradición, visita a los chicos durante la noche.

El episodio también recordó una de las tradiciones más conocidas de la infancia: dejar un diente debajo de la almohada y esperar que, durante la noche, el Ratón Pérez aparezca para llevárselo y dejar una recompensa.

Cuál fue la historia viral de la niña con el Ratón Pérez La pequeña, llamada Joaquina, dejó su mensaje junto al diente y esperó la visita del famoso roedor: escribió de puño y letra una carta dirigida al Ratón Pérez en la manifestaba su deseo de que el personaje se sacara una foto con ella y se la dejara como recuerdo.

La mamá de la protagonista tomó el pedido con mucha ternura y preparó una sorpresa para cuando su hija se despertara. Durante la noche, dejó una fotografía impresa en la que aparecía junto al personaje que visita a los niños. La imagen tenía un montaje para que pareciera que el personaje había estado allí durante la noche. Cuando la niña la encontró, quedó completamente sorprendida y corrió a contar lo que había ocurrido.

View this post on Instagram En un audio que luego fue compartido en redes sociales, relató emocionada que el pequeño roedor se había sacado una foto con ella y que la había dejado en su cama. Su reacción rápidamente llamó la atención de los usuarios que conocieron la historia a través de internet. La inocencia de la niña y la creatividad de su mamá hicieron que el momento se convirtiera en una de esas escenas familiares que generan ternura y nostalgia.