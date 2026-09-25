25 de septiembre de 2026 Inicio
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Se filtró la mega estrella que podría ser invitada al show de Lali Espósito

Un simple guiño virtual y una revelación periodística desataron un fuerte rumor sobre una aparición sorpresa en el Monumental.

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La artista recibirá una reconocida figura urbana.

La artista recibirá una reconocida figura urbana.

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La expectativa por el inminente tercer concierto de la cantante Lali Espósito en el Estadio Monumental es absoluta. En las últimas horas, un dato inesperado sacudió al mundo del espectáculo y encendió por completo las alarmas de todos los fanáticos de la música pop.

La cantante tiene chances de ser la protagonista de una famosa película.
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Expectativa: Lali Espósito podría protagonizar una película muy esperada

Tini Stoessel regresó recientemente a la Argentina en el marco de su exitosa gira latinoamericana y podría ser la gran sorpresa. Su sugestivo "me gusta" a una publicación de Lali anunciando el sold out definitivo alimentó fuertemente las versiones de una visita.

El periodista Ángel de Brito confirmó estas fuertes sospechas con una declaración contundente en su popular programa de streaming: "Tini aparecería en el River de Lali Espósito. No se sabe si a verlo o si sube al escenario".

El gesto de Tini Stoessel con Lali Espósito.

El gesto de Tini Stoessel con Lali Espósito.

Para reafirmar la versión, el conductor enfatizó sobre el estrecho vínculo actual que mantienen las talentosas cantantes: "Viste que andan con mensajitos, se invitan al casamiento. Están en buenas relaciones desde hace tiempo".

La propia protagonista de la esperada noche alimentó esta locura pop publicando una fuerte advertencia para sus seguidores en redes sociales: "Solo diré que el que no venga a River el 26 de septiembre se va a querer morir después".

Todo lo que hay que saber del show de Lali en River

Este sábado 26 de septiembre marcará el espectacular cierre de la exitosa gira No vayas a atender cuando el demonio llama. Tras haber invitado sorpresivamente a Kylie Minogue, la artista promete algo imponente y advirtió: "No traiciona el que te avisa".

Para facilitar la desconcentración masiva de los asistentes, el gobierno porteño confirmó un enorme operativo especial de transporte público. La Línea D de la red de subtes brindará un servicio extendido excepcional, operando ininterrumpidamente hasta la 1:30 de la madrugada del domingo.

Para organizar el acceso, los ingresos 1 y 2 (Campos Salles) serán para Campo Trasero, y los 3 y 4 (Udaondo) para Plateas Belgrano y Campo Delantero. Por Figueroa Alcorta y Monroe (ingresos 6 al 11) accederán las plateas San Martín, Sívori y el resto del campo.

Lali Espósito en el Monumental.

Lali Espósito en el Monumental.

Para llegar al estadio habrá más de treinta líneas de colectivos disponibles (como la 15, 28, 60 y 152) y el tren Belgrano Norte.

Quienes decidan movilizarse hacia el barrio de Núñez en sus vehículos particulares contarán con dos espacios de estacionamiento oficial habilitados. El Parking del Ex Tiro Federal y el sector interno del club requieren reserva previa con un costo de 70.000 pesos.

La productora responsable difundió un estricto protocolo de seguridad detallando todos los objetos terminantemente prohibidos durante el ingreso del público. Por disposición oficial, no se permitirá entrar con mochilas grandes, equipos de mate, cámaras profesionales, carteles políticos ni banderas de ningún tipo.

El Estadio Monumental fue especialmente acondicionado con un sector exclusivo de accesibilidad para todas las personas con movilidad reducida. Estos asistentes podrán ubicarse cómodamente junto a un acompañante en la zona de Platea Belgrano Media y Baja con sus correspondientes tickets.

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