26 de septiembre de 2026 Inicio
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Este es el truco casero para destapar tu nariz sin usar medicamentos

Un sencillo método se volvió viral como alternativa para aliviar la congestión nasal sin recurrir a medicamentos. Cómo se realiza y qué dicen los especialistas sobre este método.

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Un sencillo truco casero se viralizó en redes sociales como alternativa para aliviar temporalmente la nariz tapada. 

Un sencillo truco casero se viralizó en redes sociales como alternativa para aliviar temporalmente la nariz tapada. 

  • La congestión nasal puede aparecer por resfríos, alergias e infecciones respiratorias.
  • Un sencillo método casero se viralizó en redes sociales.
  • La técnica busca aliviar temporalmente la sensación de nariz tapada.
  • Existen distintas alternativas para aliviar la congestión nasal.

La congestión nasal es una de las molestias más frecuentes durante los resfríos y las infecciones respiratorias. Aunque existen distintos medicamentos y aerosoles, también hay trucos caseros para destapar tu nariz sin usar medicamentos.

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El método fue difundido por el médico Aldo Montemayor y propone utilizar un elemento que suele estar disponible en casa. La técnica puede utilizarse como una alternativa casera para buscar un alivio puntual, aunque la evidencia científica sobre su eficacia es limitada.

La nariz tapada suele acompañar cuadros respiratorios que se resuelven con el paso de los días y aparece cuando los tejidos que recubren el interior de la nariz se inflaman y aumenta la producción de mucosidad. Esto puede ocurrir como consecuencia de un resfrío, una gripe, alergias o la exposición a irritantes como el humo y el polvo. En estos casos, la nariz puede sentirse completamente bloqueada y dificultar la respiración, especialmente durante la noche.

Cómo es el truco casero para destapar la nariz

El procedimiento es sencillo: hay que colocar un cubito de hielo contra el paladar y mantenerlo allí durante aproximadamente 30 segundos. La aplicación de frío podría generar un efecto reflejo que contribuya a disminuir temporalmente la inflamación de las vías nasales. Además, el frío produce vasoconstricción, un proceso mediante el cual los vasos sanguíneos reducen su calibre.

Como consecuencia, algunas personas pueden experimentar una sensación pasajera de alivio y notar que pueden respirar mejor por la nariz. La mucosidad forma parte de las defensas naturales del organismo. Ayuda a atrapar partículas, polvo y microorganismos que ingresan a las vías respiratorias.

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Sin embargo, cuando aumenta su producción, puede acumularse y dificultar el paso del aire. Esto puede ocurrir durante resfríos, cuadros gripales, infecciones virales o ante la exposición a determinados irritantes, como el humo y el polvo. Los cambios de temperatura también pueden favorecer la aparición o el empeoramiento de algunas molestias respiratorias.

El truco puede generar una sensación de alivio temporal, pero no existen investigaciones suficientes que permitan confirmar su eficacia o seguridad a largo plazo como tratamiento para la congestión nasal. Por eso, no debería considerarse un reemplazo de los métodos cuya utilidad está mejor establecida. Entre las alternativas habituales se encuentran los lavados nasales con suero fisiológico.

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