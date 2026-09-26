Franco Colapinto chocó contra Pierre Gasly y debió abandonar en el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

El piloto argentino impactó con su compañero en el relanzamiento de la carrera y ambos quedaron fuera de competencia en la vuelta 35.

Franco Colapinto afronta una nueva etapa de la Fórmula 1, esta vez en el exigente circuito de Bakú, en Azerbaiyán. El argentino, que marchaba en el 10° lugar, chocó contra Pierre Gasly y debió abandonar.

Colapinto le pidió disculpas a Gasly y a Alpine: "Fue un error grande y grave"

Todo ocurrió durante el relanzamiento de la carrera, en la vuelta 35. Allí un grave error del argentino sobre los primeros metros lo hizo encimarse por de más sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly, lo que provocó un choque que obligó a los pilotos de Alpine a salir de la carrera . El pilarense se retiró en auto de seguridad.

El audio de la radio fue aun más dramático: “ No, amigo, estamos afuera. Perdón, amigo. Perdón a todo el equipo" . Stuart, del equipo técnico, le respondió: “Entonces, box, box. Vamos a parar en boxes. Vamos a revisar el auto. Entonces, vamos a retirar el auto".

“Perdón de verdad a todos. Perdón a Pierre. Me bloqueé por completo" , reconoció el piloto argentino tras el choque.

Una vez finalizada la carrera, el oriundo de Pilar intentó explicar la maniobra y le pidió disculpas a todo el equipo, como así también a Pierre Gasly: “ Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada . No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave, perdimos muchos puntos con los dos autos . Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, comentó en diálogo con ESPN.

Luego agregó: "No tenía mucho ritmo. Empecé a tener degradación atrás y me quedé un poco. Me costó bastante. Hay que entender el por qué. Más que nada pedirles disculpas al equipo y a Pierre, que perdimos muchos puntos. Triste por la situación. Intentaremos darlo vuelta pronto”.

En cuanto a los puestos de definición, la accidentada carrera se la llevó George Russell, que lideró de principio a fin durante las 51 vueltas. Max Verstappen se colocó en segundo lugar e Isack Hadjar fue tercero.

Colapinto había completado una clasificación destacada

Durante la clasificación del viernes y en un trazado tan exigente y técnico como el callejero de Bakú, el argentino firmó una tanda de menor a mayor para lograr meterse en la Q3, donde había quedado en la décima posición, pero por una sanción a Carlos Sainz fue beneficiado y subió un puesto en la clasificación.

Con un tiempo de 1:42.526, George Russell, de Mercedes, hizo la pole, seguido por Charles Leclerc (Ferrari) y Oscar Piastri (McLaren). En lo que respecta a Alpine, el compañero de equipo de Franco Colapinto, el francés Pierre Gasly, terminó en la séptima posición.

Video: así fue el choque de Franco Colapinto