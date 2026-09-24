Confirmaron la fecha de estreno de un tremendo programa en Telefe: llega en 2027 Las autoridades del canal revelaron los planes para renovar la televisión con un querido ciclo. Agregar C5N en









En 2027 vuelve un famoso ciclo al canal de las pelotas.

Telefe ya empezó a delinear su grilla de contenidos para los próximos meses con la firme intención de seguir liderando el rating de la pantalla chica. Tras el ansiado desembarco de MasterChef Celebrity, el canal tiene listo un nuevo programa pensado para conquistar a toda la familia en las noches argentinas: MasterChef Kids. La apuesta busca consolidar una sólida estructura de entretenimiento para mantener atrapada a la audiencia en cada franja horaria.

La señal de las tres pelotas planea darle continuidad a su franquicia gastronómica con una propuesta muy esperada tras un importante evento institucional. La estrategia de las autoridades apunta a encadenar grandes producciones que aseguren el encendido en el prime time a lo largo de las distintas etapas del año. Con este movimiento de piezas, los directivos buscan mantener la efectividad de sus marcas registradas sin dar margen de ventaja a sus competidores.

Pequeños cocineros, grandes sueños: conocé a los 16 participantes de MasterChef Junior MasterChef Kids desembarcará formalmente en la grilla durante los primeros meses del 2027, una vez que avance la versión de adultos. De esta manera, la competencia de niños tendrá su propio espacio en pantalla con chicos de todo el país. La llegada de los pequeños cocineros promete renovar el dinamismo con platos creativos y momentos emotivos.

La Pavada del Diario Crónica confirmó que los detalles del armado del calendario quedaron sellados tras la presentación oficial ante anunciantes. Con Wanda Nara al frente del ciclo de celebridades que se estrena este 28 de septiembre, el canal garantizó su continuidad de formatos éxito de cara al próximo año. La planificación a largo plazo reafirma el liderazgo de la señal en la industria audiovisual de nuestro país.

Todo lo que se sabe sobre MasterChef Kids Vero Lozano tomará las riendas de la conducción en esta nueva apuesta pensada especialmente para los más chicos de la casa. La icónica figura de la pantalla chica se pondrá al frente de la franquicia gastronómica en un formato adaptado, buscando aportar su calidez habitual ante el desafío con los pequeños aspirantes. Esta incorporación marca un movimiento fuerte en la señal para renovar la dinámica del certamen y ofrecer una propuesta enfocada en la familia.

Los niños seleccionados para competir tendrán su lugar reservado en la grilla los días viernes, ocupando una franja estratégica dentro de la programación semanal. Con este esquema, la emisora apunta a fortalecer su oferta de entretenimiento durante la previa del fin de semana y expandir la presencia del show en la pantalla. De esta manera, el programa sumará un espacio propio y diferenciado respecto a la emisión habitual con participantes adultos. Telefe también proyecta su grilla de cara al 2027 con la vuelta de grandes marcas registradas del canal como Minuto para ganar, con Marley y Momi Giardina, y el regreso de Santiago del Moro en marzo al frente de Got Talent. De esta forma, la señal va armando su mapa de contenidos mientras se alista para el desembarco de MasterChef Celebrity y termina de pulir los detalles para el debut de los pequeños cocineros en pantalla.