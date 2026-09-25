Escándalo en Popstars tras una decisión del programa que despertó polémica: "Inventen otra cosa" Un hecho vivido en las últimas horas en el reality desató la furia del entorno más cercano de una de las participantes. Agregar C5N en









Una participante salió al cruce por una devolución del jurado.

Máxima Tellado quedó fuera del certamen luego de interpretar el tema "Me muero de amor" de Natalia Oreiro, decisión que desató un tenso momento entre la producción del programa y los allegados a la participante. El jurado Charly García argumentó una supuesta falta de transmisión sobre el escenario, lo que provocó indignación en su entorno directo debido a que otras concursantes sufrieron fallas evidentes en la letra y marcadas desafinaciones.

Valentina Tellado, su hermana, salió al cruce de la devolución de los especialistas a través de sus plataformas digitales para defender el talento de su familiar. La integrante del reality no se guardó nada al momento de calificar los argumentos de los coaches y lanzó un fuerte descargo en sus redes sociales: “Y se atreven a decirle que no transmitió. No me hagan reír, inventen otra cosa”.

Valentina Tellado reveló además en TikTok la insólita estrategia del certamen para comunicar el resultado final sin que ellas pudieran cruzar miradas en el set de grabación. La cantante expuso la molestia que le generó la eliminación de su compañera y arremetió contra las justificativos del jurado: “Me molesta que le quieran buscar un error que no hubo. Es preferible que le digan que no buscaban su perfil”.

Las hermanas Tellado, reconocidas por formar el dúo musical The Sistars, ya venían expresando sus diferencias con la edición que sale en la pantalla de Telefe respecto a lo que se emite en Disney+. El malestar entre las jóvenes y las autoridades de la emisión venía escalando progresivamente por la supuesta poda de sus presentaciones, dejando al descubierto una interna que terminó de estallar tras la salida del certamen.

Así fue la aparición de La Joaqui en Popstars La Joaqui desembarcó sorpresivamente en el jurado del certamen este jueves para ocupar la silla de Ángela Torres, quien anunció su ausencia con escaso margen antes de salir al aire. La referente de la cumbia irrumpió en el estudio en medio de un contexto personal muy mediatizado por su separación de Luck Ra y el incipiente romance con Tiago PZK, convirtiéndose en el centro de todas las miradas durante una emisión que dio mucho que hablar.

Ángela Torres se comunicó a través de un mensaje de texto para justificarse ante sus compañeros y delegar su lugar en la figura invitada. Fue Nicki Nicole la encargada de transmitir las palabras de la actriz al resto del equipo: “Hoy no voy a poder ir, pero dejo en mi lugar a una reina”. Tras la confirmación, el conductor Nico Vázquez le dio la bienvenida a la artista entre ovaciones de la tribuna y bromas sobre el parecido estético entre ambas integrantes. La Joaqui expresó su entusiasmo por formar parte de la competencia y celebró la oportunidad de evaluar a las concursantes en una jornada especial enfocada en el amor y el desamor. “Estoy feliz. Popstars la verdad que me parece una locura, me parece icónico”, manifestó al incorporarse al panel, justo en una velada donde las 26 participantes debieron someterse a un juego de preguntas sobre vivencias sentimentales tras abrir sobres con corazones enteros o rotos.