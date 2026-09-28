Bombazo: se confirmó que una conductora muy famosa se suma a la pantalla de Telefe

El canal prepara el desembarco de una estrella del mundo del espectáculo. Quién es.

La señal de aire incorpora una protagonista de lujo para uno de sus programas.

La conductora Yanina Latorre confirmó oficialmente su esperado desembarco en la pantalla de Telefe para esta nueva temporada. Será la encargada exclusiva de liderar el formato de streaming de MasterChef Celebrity . Su rol principal será buscar testimonios y entrevistar a cada uno de los participantes recientemente eliminados.

La propia conductora se encargó de ratificar en primera persona esta noticia que trascendió durante los últimos días. El nuevo proyecto digital funcionará estrictamente como un contenido complementario a la emisión televisiva del canal. Por su parte, la carismática Wanda Nara seguirá al frente del programa en su formato tradicional.

Esta propuesta representa un nuevo desafío profesional para Latorre dentro del creciente formato de las plataformas de streaming. Su misión estará íntimamente ligada a las galas de eliminación mediante un mano a mano directo y distendido. Allí, los famosos brindarán sus declaraciones más sinceras tras abandonar las exigentes cocinas de la competencia.

La elección de la presentadora tiene un antecedente, ya que anteriormente participó reemplazando provisoriamente a Maxi López . Sin embargo, ahora el desafío es totalmente diferente y buscará obtener jugosas declaraciones desde el otro lado. Indagará en primera persona para conocer cuáles fueron las sensaciones de los concursantes tras su salida .

Este resonante desembarco en Telefe no significa que la conductora abandone su actual lugar de trabajo en televisión. Latorre continuará al frente de su ciclo Sálvese quien pueda (SQP) en la pantalla de América TV. Esta incorporación fue presentada institucionalmente como una participación temporal vinculada de forma específica al famoso reality.

Yanina Latorre.

Todo lo que hay que saber sobre la nueva temporada de MasterChef Celebrity

El exitoso reality gastronómico regresa este lunes 28 de septiembre, a las 22.15 horas en Telefe. La cuenta oficial del programa declaró contundentemente a sus seguidores: "Preparen los delantales, afilen los cuchillos que se comienza la nueva temporada de Masterchef Celebrity". Las grabaciones del ciclo ya comenzaron con éxito.

Wanda Nara será nuevamente la conductora designada para guiar los testimonios de las celebridades durante cada emisión. En cuanto al prestigioso jurado, habrá una importante modificación estructural luego de la salida de Donato de Santis. La reconocida chef Maru Botana fue la elegida oficialmente para ocupar esa preciada silla vacante.

El exigente tribunal de expertos volverá a estar compuesto por tres destacadas figuras de la cocina y televisión. Damián Betular y Germán Martitegui continuarán evaluando cada detalle junto a Botana en las nuevas cocinas. Los veinticuatro concursantes deberán darlo todo para convencer a este implacable equipo de jueces gastronómicos.

La flamante competencia contará con participantes provenientes de muy diversos ámbitos del periodismo, la música y el espectáculo. Figuras como Alejandro Lerner, Julieta Poggio, Lizy Tagliani, Diego Ramos y Pachu Peña darán el presente. Todos ellos buscarán suceder al último gran campeón del formato, el joven e influencer Ian Lucas.

Completan la extensa lista de aspirantes múltiples personalidades, asegurando cruces, testimonios y momentos de alto contenido televisivo. Morena Beltrán, Elizabeth Vernaci, Pablo Migliore, Karina Mazzocco, Hernán Coronel y Campi también se pusieron sus delantales. La cuenta regresiva terminó y los famosos ya están listos para brillar en el prime time.