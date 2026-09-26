Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 26 de septiembre

PH: Podemos Hablar vuelve este sábado 26 de septiembre con cinco invitados destacados y nuevas historias para compartir. El programa conducido por Andy Kusnetzoff continúa con su octava temporada y reunirá a cinco figuras del periodismo y el espectáculo. ¿Quiénes son?
En redes sociales, el canal Telefe compartió un spot del programa que se emitirá este sábado a las a las 21:30 y adelantó que los invitados contarán por primera vez algunas de las historias jamás reveladas.
Entre las figuras se encuentra la periodista deportiva Sofía Martínez, de 33 años, que en las últimas semanas fue noticia por los rumores de reconciliación con su expareja, el periodista Diego Leuco.
Si bien su relación terminó a finales de 2023, durante el mes de septiembre salió una entrevista a ambos que despertó el interés del público y muchas teorías sobre un posible reencuentro.
Otro de los invitados es el periodista y locutor Flavio Azzaro reconocido por siempre generar polémica con sus declaraciones sobre fútbol.
También está invitada al ciclo de Telefe la actriz y exvedette argentina, Yanina Zilli, que recientemente participó de Gran Hermano: Generación Dorada.
A ellos se suma el actor de cine, teatro y televisión Miguel Ángel Solá que se recupera de un accidente cerebrovascular que tuvo en octubre de 2025 y le dejó algunas secuelas. Hace muy poco confirmó que a sus 76 años, encontró el amor en la diseñadora Fátima Prá, de 31 años, se llevan casi 45 años de diferencia.
Por último, también participará de PH la actriz y modelo Sabrina Rojas, quien ya adelantó que durante la grabación del programa estuvo a punto de llorar al escuchar y, revivir, su propia historia, tanto como de su carrera como a nivel personal.