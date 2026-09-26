IR A
IR A

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 26 de septiembre

El ciclo de entrevistas que conduce Andy Kusnetzoff preparó una nueva lista de famosos para sumarse al encuentro y responder las preguntas que más interesan al público.

Conocé a los famosos invitados a PH: Podemos Hablar. 

Conocé a los famosos invitados a PH: Podemos Hablar. 

PH: Podemos Hablar vuelve este sábado 26 de septiembre con cinco invitados destacados y nuevas historias para compartir. El programa conducido por Andy Kusnetzoff continúa con su octava temporada y reunirá a cinco figuras del periodismo y el espectáculo. ¿Quiénes son?

Abel Pintos le cantará al papa León XIV. 
Te puede interesar:

Abel Pintos cantará en la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione

En redes sociales, el canal Telefe compartió un spot del programa que se emitirá este sábado a las a las 21:30 y adelantó que los invitados contarán por primera vez algunas de las historias jamás reveladas.

Entre las figuras se encuentra la periodista deportiva Sofía Martínez, de 33 años, que en las últimas semanas fue noticia por los rumores de reconciliación con su expareja, el periodista Diego Leuco.

Si bien su relación terminó a finales de 2023, durante el mes de septiembre salió una entrevista a ambos que despertó el interés del público y muchas teorías sobre un posible reencuentro.

También está invitada al ciclo de Telefe la actriz y exvedette argentina, Yanina Zilli, que recientemente participó de Gran Hermano: Generación Dorada.

A ellos se suma el actor de cine, teatro y televisión Miguel Ángel Solá que se recupera de un accidente cerebrovascular que tuvo en octubre de 2025 y le dejó algunas secuelas. Hace muy poco confirmó que a sus 76 años, encontró el amor en la diseñadora Fátima Prá, de 31 años, se llevan casi 45 años de diferencia.

Por último, también participará de PH la actriz y modelo Sabrina Rojas, quien ya adelantó que durante la grabación del programa estuvo a punto de llorar al escuchar y, revivir, su propia historia, tanto como de su carrera como a nivel personal.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dueño del local agradeció la publicidad que sin querer tiene actualmente su negocio.
play

La insólita reacción del dueño de la panchería tras el descargo de Nicole Neumann: "Estoy chocho"

La decisión de Juana Viale sobre los programas de su abuela.

Se conoció la decisión de Juana Viale sobre los programas de Mirtha Legrand en medio de su internación

En ese mismo circuito callejero, en 2024, obtuvo sus primeros puntos en la Fórmula 1.

Tras el inesperado cambio, así quedó el cronograma del Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.

Pasó por Gran Hermano, fue papá por tercera vez y ahora será abuelo: "Maravilloso"

Rockstar confirmó que habrá una opción con idioma español para el lanzamiento de GTA VI.

Bombazo: se filtró cuándo será lanzado el esperado modo multijugador de GTA VI

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

últimas noticias

Donald Trump no aceptó la propuesta de Irán, informó The Washington Post. 

Trump rechazó la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: "No es aceptable"

Hace 8 minutos
Así fue la entrevista que se volvió viral por un particular momento.

Estaba siendo entrevistada pero desapareció ante la vista de todos y fue viral: ¿qué pasó?

Hace 14 minutos
Camarones, en Chubut, es una localidad de la Patagonia rodeada de naturaleza y ubicada frente al océano. 

Así es la búsqueda de un pueblo de la Patagonia que ofrece empleo y alojamiento

Hace 29 minutos
Conocé a los famosos invitados a PH: Podemos Hablar. 

Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 26 de septiembre

Hace 57 minutos
Lando cayó con todo contra Colapinto.

Las duras palabras de Norris contra Colapinto: "No merece estar en la Fórmula 1"

Hace 1 hora