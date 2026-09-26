Quiénes son los invitados de PH: Podemos Hablar del sábado 26 de septiembre

El ciclo de entrevistas que conduce Andy Kusnetzoff preparó una nueva lista de famosos para sumarse al encuentro y responder las preguntas que más interesan al público.

PH: Podemos Hablar vuelve este sábado 26 de septiembre con cinco invitados destacados y nuevas historias para compartir. El programa conducido por Andy Kusnetzoff continúa con su octava temporada y reunirá a cinco figuras del periodismo y el espectáculo. ¿Quiénes son?

En redes sociales, el canal Telefe compartió un spot del programa que se emitirá este sábado a las a las 21:30 y adelantó que los invitados contarán por primera vez algunas de las historias jamás reveladas.

Entre las figuras se encuentra la periodista deportiva Sofía Martínez , de 33 años, que en las últimas semanas fue noticia por los rumores de reconciliación con su expareja, el periodista Diego Leuco.

Si bien su relación terminó a finales de 2023, durante el mes de septiembre salió una entrevista a ambos que despertó el interés del público y muchas teorías sobre un posible reencuentro.

Otro de los invitados es el periodista y locutor Flavio Azzaro reconocido por siempre generar polémica con sus declaraciones sobre fútbol.

Preparate para conocer algunas de las historias JAMÁS contadas HOY #PodemosHablar a las 21.30hs con @andykusnetzoff por Telefe pic.twitter.com/2QFNfo3nGl

También está invitada al ciclo de Telefe la actriz y exvedette argentina, Yanina Zilli, que recientemente participó de Gran Hermano: Generación Dorada.

A ellos se suma el actor de cine, teatro y televisión Miguel Ángel Solá que se recupera de un accidente cerebrovascular que tuvo en octubre de 2025 y le dejó algunas secuelas. Hace muy poco confirmó que a sus 76 años, encontró el amor en la diseñadora Fátima Prá, de 31 años, se llevan casi 45 años de diferencia.

Por último, también participará de PH la actriz y modelo Sabrina Rojas, quien ya adelantó que durante la grabación del programa estuvo a punto de llorar al escuchar y, revivir, su propia historia, tanto como de su carrera como a nivel personal.