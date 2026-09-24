Se filtró quién será el primer eliminado de MasterChef Celebrity: el garrafal error que cometió un participante La imprudencia de un mediático ante las cámaras destruyó el secreto mejor guardado por la producción del reality gastronómico antes de su debut. Agregar C5N en









El humorista comentó sin querer que quedó eliminado. MasterChef

La nueva entrega de MasterChef Celebrity se alista para desembarcar en la televisión con un renovado plantel de 24 figuras y la incorporación de Maru Botana al jurado. Sin embargo, pese a que las emisiones todavía no arrancaron al aire, el ritmo de los rodajes marcha a toda máquina y ya se cobró su primera baja en la competencia.

En una televisión donde el secretismo de los realities resulta clave para mantener la expectativa del público, un insólito descuido echó por tierra el misterio antes del debut oficial. El protagonista fue el humorista Pachu Peña, quien durante un mano a mano con el cronista del programa LAM dejó al descubierto su tempranero paso al costado del certamen.

Instagram Al ser consultado sobre sus compromisos laborales venideros, el cómico no midió sus palabras y reveló que se alista para armar las valijas de cara a un show teatral en el exterior junto a José María Listorti y Sebastián Almada. “Nos vamos a una gira ahora... con eso estoy diciendo muchas cosas”, soltó entre risas, confirmando que la travesía abarcará presentaciones en España durante el mes de octubre.

Para colmo de males, en el intento por arreglar el desliz sobre su continuidad en las cocinas del canal de las pelotas, el rosarino terminó de sepultar la sorpresa del programa. “Obviamente, obviamente, porque puedo clasificar, la vuelta...”, lanzó sin filtro sobre su preparación para una eventual revancha, revelando antes de tiempo que deberá buscar su oportunidad en el repechaje.

Cuándo comienza MasterChef Celebrity Las hornallas más famosas del país están listas para volver a encenderse en la pantalla chica. Tras semanas de pura expectativa en la farándula, la señal de las pelotas oficializó el ansiado regreso del reality culinario, que promete convertirse nuevamente en el plato fuerte del prime time. La producción apostó muy fuerte a un despliegue de producción impresionante para renovar por completo la pantalla.

Telefe convocó a 24 famosos que competirán en la nueva temporada de reality de cocina. Telefe Con la conducción confirmada de Wanda Nara, el programa volverá a desplegar su clásica competencia gastronómica donde famosos del espectáculo, el deporte, la música y el periodismo medirán sus habilidades. Las grabaciones ya se encuentran a pleno ritmo para tener todo listo de cara a un desembarco de alto impacto. Todos los participantes deberán enfrentarse a complejas recetas y a la exigencia del reloj para intentar sostener su lugar dentro del exigente certamen. El debut oficial de la nueva temporada quedó fijado en el calendario para el próximo lunes 28 de septiembre a las 22.15 por Telefe. De esta manera, el formato buscará adueñarse de la audiencia nocturna con una renovada nómina de concursantes dispuestos a someterse a la rigurosa mirada del jurado. Sin dudas, se trata de una de las apuestas más ambiciosas del año para liderar el rating en el canal.